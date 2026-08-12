Lietuva stiprina robežu ar Krieviju un Baltkrieviju: veidos līdz 150 metrus platu aizsardzības zonu
Lietuvas valdība trešdien grozīja pretmobilitātes pasākumu plānu, izveidojot jaunu aizsardzības zonu gar valsts robežu ar Baltkrieviju un Krievijas Kēnigsbergas (Karaļauču) eksklāvu.
Plāns paredz 20 metrus platas pretmobilitātes joslas izveidi, kas stiepjas no robežkontroles ceļa līdz Lietuvas teritorijai, palielinot platumu līdz 150 metriem armijas noteiktajās operatīvajās zonās.
Inženiertehnisko iekārtu parku izbūve noteiktajās militārajās vietās tagad ir paredzēta līdz 2028. gada beigām, kas ir atlikts no sākotnējā termiņa 2025. gada aprīlī. Aizsardzības ministrija paziņoja, ka termiņa pagarinājums ir nepieciešams, jo plānoto parku skaits ir pieaudzis no 27 līdz 50.
Ministrija norādīja, ka paplašinātā militāro pretmobilitātes parku tīkla ieviešanai nepieciešams vairāk laika. Turklāt valsts dzeļzceļa kompānijas "Lietuvos geležinkeliai" infrastruktūras uzņēmumam "LTG Infra" ir uzdots nodrošināt telpas šo inženiertehnisko aktīvu glabāšanai.
Rezerves šķēršļu uzstādīšana uz valsts ceļiem un tiltu pieejām, kā arī tiltu aprīkošana ar sprāgstvielām paredzētām konstrukcijām ir pagarināta līdz 2028. gada beigām. Turklāt valdība ir mainījusi savu uzmanību no koku barjeru stādīšanas uz purvu izveidi, ko paredzēts pabeigt līdz 2030. gada beigām. Ministrija paziņoja, ka hidroloģiskā režīma atjaunošana dažu gadu laikā padarītu šīs teritorijas neizbraucamas smagajai tehnikai.
Plāni Marijampoles pašvaldībā aizsardzības nolūkos ierīkot meliorācijas grāvju un strautu tīklus ir atcelti. Ministrija norādīja, ka piemērotākās vietas šādiem pasākumiem ir Vilkavišķu un Šaķu rajonos.
Šo korekciju dēļ no 2026. līdz 2030. gadam no Valsts aizsardzības fonda var būt nepieciešami papildu 50 miljoni eiro pretmobilitātes pasākumu īstenošanai.
Sākotnējais valdības lēmums par pretmobilitātes pasākumu īstenošanu tika pieņemts 2024. gada jūlijā.
Lietuva sāka veidot pretmobilitātes parkus 2023. gadā, balstoties uz pieredzi no kara Ukrainā. Aizsardzības ministrija pagājušajā gadā ieviesa vienotu trīs līmeņu aizsardzības līniju, kas izvietota 3, 20 un 50 kilometru attālumā no valsts robežas.