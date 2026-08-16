Nevainīga kļūda uz gājēju pārejas Itālijā var novest pie liela naudas soda
Ceļotāji, kas apmeklē Itāliju, bieži pierod pie straujā dienvidnieciskā dzīves ritma un brīvās atmosfēras, tomēr vietējie ceļu satiksmes noteikumi nepieredzējušiem tūristiem var sagādāt nepatīkamu pārsteigumu. Daudzās Dienvideiropas valstīs ielas šķērsošana ārpus gājēju pārejas ir ierasta prakse, taču Itālijas varasiestādes pret gājēju rīcību izturas ievērojami stingrāk.
Saskaņā ar jaunākajiem ārvalstu iestāžu un tūrisma ekspertu brīdinājumiem par brauktuves šķērsošanu neatļautā vietā Itālijā var nākties šķirties pat no 100 eiro.
100 metru noteikums, par kuru daudzi nezina
Pastāv izplatīts maldīgs priekšstats, ka gadījumā, ja gājēju pārejas tuvumā nav vai tā atrodas tālu, brauktuvi drīkst šķērsot jebkurā vietā. Saskaņā ar Itālijas ceļu satiksmes noteikumiem gājējam ir jāizmanto gājēju pāreja, tilts vai tunelis, ja tas atrodas mazāk nekā 100 metru attālumā.
Ja gājējs nolemj šķērsot ceļu ārpus gājēju pārejas, lai gan tā atrodas turpat netālu, viņam draud naudas sods no 26 līdz 102 eiro.
Zonas, kurās iebraukšana ar nomas automašīnu var beigties ar lielu sodu
Tomēr noteikumi gājējiem nav vienīgais, kas jāņem vērā, ceļojot pa Itāliju. Tiem, kuri valsti apceļo ar automašīnu, īpaši rūpīgi jāseko ceļa zīmēm pilsētu vēsturiskajos centros.
Daudzās Itālijas pilsētās, piemēram, Romā, Florencē un Milānā, ir tā dēvētās ierobežotas satiksmes zonas jeb ZTL (Zona a Traffico Limitato).
Iebraukšanu šajās zonās bez īpašas atļaujas automātiski fiksē kameras, un nomas automašīnas lietotājs vēlāk var saņemt prāvu naudas sodu.
Atļauju iebraukšanai nereti iespējams saņemt ar auto nomas uzņēmuma vai viesnīcas starpniecību, taču īpaša uzmanība jāpievērš ZTL ceļa zīmēm, vēsta "Daily Express".
Lielajās pilsētās ieteicams izmantot tikai oficiālos taksometru pakalpojumus - automašīnām jābūt skaidri atpazīstamām, bet uz durvīm jābūt norādītam licences numuram.
Tas palīdzēs izvairīties no nesamērīgi augstām cenām, ko mēdz prasīt neoficiāli pārvadātāji.
Padomi ceļotājiem Itālijā:
- Izmantojiet gājēju pāreju: ja "zebra" atrodas mazāk nekā 100 metru attālumā no jums, jums tā ir jāizmanto.
- Skatieties uz abām pusēm arī pie zaļās gaismas: pagriezienu veicošās automašīnas var šķērsot jūsu ceļu.
- Pievērsiet uzmanību ZTL zīmēm: ar nomas automašīnu neiebrauciet vecpilsētās bez derīgas atļaujas.
- Automašīnu tuneļi nav paredzēti gājējiem: avārijas izejas tajos paredzētas tikai ārkārtas situācijām, nevis ceļa saīsināšanai.