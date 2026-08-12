Putins varētu nosūtīt Krievijas specvienības bez atpazīšanās zīmēm uz Baltiju
Admirālis Džeimss Stavridis aicina NATO gatavoties Vladimira Putina iespējamām tuvākajām militārajām provokācijām, kuru mērķis esot šķelt aliansi.
Krievija tuvākajos gados varētu mēģināt pārbaudīt NATO apņēmību un militārās spējas, un šādi draudi esot pilnīgi reāli. Tā uzskata bijušais NATO Sabiedroto spēku augstākais komandieris Džeimss Stavridis. Savu analīzi viņš publicēja autora slejā izdevumā "Bloomberg".
Pēc viņa teiktā, Maskava, visticamāk, turpinās eskalācijas ceļu un pastiprinās hibrīduzbrukumus Eiropai — kiberuzbrukumus, sabotāžu pret kritisko infrastruktūru un pēc tam arī provokācijas, izmantojot ieročus, kas "nejauši" varētu nonākt NATO valstīs.
Stavridis pieļauj arī turpmāku kodolšantāžu un pat Krievijas kodolieroču pārvietošanu uz Krievijas rietumu reģioniem vai Baltkrieviju.
Par vienu no radikālākajiem un bīstamākajiem scenārijiem viņš min Krievijas specvienību karavīru parādīšanos Baltijas valstīs bez atpazīšanās zīmēm.
Pēc admirāļa domām, Kremļa pirmais mērķis būtu iebiedēt Eiropas valstis, sašķelt NATO un panākt mazāku atbalstu Ukrainai.
Vienlaikus viņš uzskata, ka aliansei ir ievērojami pārākas militārās spējas. Stavridis aicināja NATO savlaicīgi sagatavoties iespējamām Krievijas provokācijām, rīkot plaša mēroga mācības un veikt citus pasākumus.
Viņaprāt, Maskavai skaidri jāparāda, ka uzbrukumi alianses valstīm izraisītu samērīgu atbildi.