Z kara korespondents atzīst Ukrainas spēku un draud Baltijai: "Krievija visu atcerēsies"
Krievijas Z kara korespondents Dmitrijs Stešins nosaucis Ukrainu par "visbīstamāko pretinieku" un atklājis Kremļa plānus attiecībā uz Baltijas valstīm.
Pazīstamais Krievijas Z kara korespondents Dmitrijs Stešins atzinis, ka Krievija nav spējusi uzvarēt Ukrainu, un sācis draudēt Baltijas valstīm. Skaļo paziņojumu propagandists izteica Krievijas valsts radio "Komsomoļskaja Pravda" ēterā.
Stešins Ukrainu nosauca par "visbīstamāko pretinieku". Viņš atzina, ka, neraugoties uz Krievijas priekšrocībām bruņojumā un tehnikā, tai tā arī nav izdevies gūt uzvaru pār kaimiņvalsti.
"Visbīstamākais pretinieks mums pēc vāciešiem izrādījās... mūsu pašu projekcija, proti, Ukraina. Es domāju, ka viss ir salīdzināms — vienīgais, ka mūsu izmantoto ieroču klāsts ir ievērojami plašāks nekā pretiniekam," paziņoja propagandists.
Karš pret Ukrainu Stešinam esot "briesmīgs poligons". Tā vietā, lai pārtrauktu karu, Z kara korespondents ierosināja atrast pretinieku, kurš, viņaprāt, būtu vājāks.
"Nedaudz pasteidzoties, teikšu, ka Krievija noteikti atcerēsies visu, arī visus, kas tai traucēja, taisīja riebeklības un atklāti draudēja. Baltijai vismaz vajadzētu sagatavoties," draudēja Steišins.