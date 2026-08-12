Tā izskatās laimīgākais lācis pasaulē, kas pēc 27 nebrīvē pavadītiem gadiem pirmo reizi ierauga debesis
Dzīvnieku aizsardzības organizācija "Animals Asia" sociālajos tīklos dalījusies ar video, kas neatstās vienaldzīgu nevienu.
Galvenais varonis ir kāds Āzijas melnais lācis (mēness lācis), kurš visu savu mūžu – veselus 27 gadus – pavadīja iesprostots šaurā, dzelzs stiepļu būrī.
Bez vārdiem izteiktais lūgums
Pirms vairākiem gadiem organizācijas "Animals Asia" dibinātāja Džila Robinsone kā parasta tūriste ekskursijas laikā apmeklēja kādā nelegālu žults fermu Vjetnamā. Tur viņa piedzīvoja mirkli, kas uz visiem laikiem izmainīja viņas dzīvi. Kāda iesprostota lācene caur šaurā dzelzs sprosta restēm pastiepa ķepu un maigi saspieda sievietes pirkstus, it kā lūdzot palīdzību.
Diemžēl to konkrēto lāceni izglābt neizdevās. Tajā brīdī Džilai nebija pilnīgi nekādu juridisku tiesību vai reālu iespēju dzīvnieku no fermas izvest. Šis izmisuma pilnais žests, kļuva par spēcīgu dzinuli dibināt organizāciju "Animals Asia". Viņa devās prom ar asarām acīs, taču ars solījumu, ka noteikti atgriezīsies, lai darītu galu šīm ciešanām.
Brīvība pēc 27 gadiem
Un viņa savu solījumu turēja. Jaunākajos, miljoniem skatījumu guvušajos kadros galvenais varonis ir cits šīs pašas fermas iemītnieks – lācis Sens Viņš nežēlīgos apstākļos, tumsā un dzelzs būrī bija pavadījis 27 gadus.
Aizkustinošajā video iemūžināts brīdis, kad atbrīvotais dzīvnieks pirmo reizi mūžā izkāpj uz zaļas zāles un izbauda peldi baseinā. Vērojot lāča purna izteiksmi brīdī, kad viņš lūkojas brīvajās debesīs bez sarūsējušām restēm, šķiet, ka dzīvnieks burtiski smaida.
Kopumā organizācijai "Animals Asia" no nelegālo žults fermu šausmām ir izdevies izglābt jau vairāk nekā 700 lāču.