Kādam redzētais atgādina Liepājas šoseju: pārgalvīgs apdzīšanas manevrs brīnumainā kārtā nebeidzas traģiski
Soctīklos lielu ievērību izpelnījies kāds sens video no Krievijas, kas filmēts ar auto videoreģistratoru. Tajā redzams, kā autovadītājs uz divu joslu ceļa mēģina apdzīt priekšā braucošos spēkratus, taču iecere par mata tiesu nebeidzas traģiski.
Video redzams, ka, nepārliecinoties par manevra drošību, šoferis mēģina apdzīt uzreiz divas vieglās automašīnas un fūri. Tomēr distance līdz pretimbraucošajai fūrei ir pārāk maza, lai neapdomīgo manevru pabeigtu. Tā rezultātā autovadītājs ir spiests nobraukt no ceļa. Transportlīdzeklis saslīd, apgāžas uz jumta un nonāk pretējā ceļa pusē esošajā grāvī. Fonā dzirdami sievietes izmisīgie kliedzieni.
Tikmēr soctīklos cilvēki komentē redzēto.
Kā viņš tur jau startā varēja ticēt ka paspēs, ja apdzīt pirmo prasīja tik ilgi. D**sā šādus dalbānus, ar s***inu mietu pa muguru līdz rokas neceļas. Idiots pats varēja pie tēviem aiziet, bet vēl sliktāk ka daudzus citus nelaimē ieraut.
Malacis. Galvenais tie stul***i, kuri velkas pa priekšu, kāds teiks.
Nafig vajadzēja apdzīt?! Fak!! Ja pikaps neiet, tad sēdi astē.
Labi, ka uzlika uz jumta. Varbūt būs mācība.
Pilnīgs ambālis ir tajā pikapā. Pielīmējis smagajam pakaļā un apdzīt netaisās. Rada situāciju kad citiem jāapdzen vismaz divas mašīnas.
Lai sanāktu avārija, jābūt diviem. Šeit otrs bija pikapa šoferis. Nu nafig šitā pakaļā smagajam līmēties?
Īsti nē, no visiem rindā aiz smagā viņam bija vislielākā distance, kas vismaz dod iespēju uzņemt ātrumu pirms uzsākt manevru, tie, kas neievēro distanci nav pārāk gudri. Bet nu manevrs stulbs, logs apdzīšanai mazs un viņam tas auto reāli neiet, vajadzēja iekārtoties aiz smagā.
Kaut kā uzreiz par Liepājas šoseju iedomājos..