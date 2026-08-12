Noslēpums beidzot atklāts: no Donavas dzelmes izceļ "gadsimta atradumu"
Rekordzems ūdens līmenis Donavā pie Budapeštas atklājis veselu Vērmahta motociklu DKW NZ 350-1.
"Euronews" noskaidroja, kā tas tika izmantots, kur tika ražots un kad tas varēja nogrimt. Vai atrastās mirstīgās atliekas ir saistītas ar tā apkalpi?
Līdz šim Donavā ūdens līmenis nekad nav bijis tik zems. Tagad upe atklājusi to, ko gadu desmitiem slēpa tās dzelme, tostarp Otrā pasaules kara laika Vērmahta motociklu DKW NZ 350-1.
Saīsinājums DKW nozīmē "Dampfkraftwagen" - agrāko vācu automašīnu un motociklu zīmolu no Saksijas pilsētas Šopavas, kas vēlāk tika iekļauts koncernā "Auto Union".
Motocikls tika atrasts upes gultnē Ungārijas galvaspilsētas Budapeštas centrā, iepretim Ungārijas parlamenta ēkai. Vietējā Kara vēstures institūta un muzeja darbiniekiem tas ir īsts gadsimta atradums.
Pēc institūta datiem, motocikls ir saglabājies gandrīz pilnībā. Donavas dūņās tas faktiski bija iekonservējies.
Atrasts motocikls ir modelis, kas tika izstrādāts īpaši kara vajadzībām un tika ražots kopš 1944. gada. Tas bija aprīkots ar viena cilindra divtaktu dzinēju ar 11,5 zirgspēku jaudu. Pateicoties izturībai un uzticamībai, tā dēvētie Kräder (motocikli) bija populāri karaspēka vidū.
DKW 350-1 ir viegli atpazīstams pēc metāla sānu bagāžas kastes, ar kuru bija aprīkots arī eksemplārs, kas tika izcelts no Donavas.
Līdz kara beigām 1945. gadā tika saražoti aptuveni 12 000 šādu motociklu. Iepriekšējā modeļa DKW NZ 350 maksimālais ātrums bija 105 km/h, vēsta ADAC.
Vērmahtā motociklus visbiežāk izmantoja kā sakaru, izlūkošanas vai kurjeru transportlīdzekļus - lai nogādātu pavēles, ziņojumus un dažādu informāciju, piemēram, kartes.
Motociklu ražoja uzņēmums "Auto Union AG" - 1932. gadā dibināts automobiļu un motociklu ražotājs, kas tolaik Vācijā bija otrs lielākais pēc "Opel". "Auto Union AG" izveidojās, apvienojoties vairākiem zīmoliem, tostarp "Audi".
Agrākajos šī ražotāja modeļos rāmja elementi tika savienoti ar skrūvēm. NZ sērijā tos sāka metināt. Tā kā šī tehnoloģija prasīja lielu elektroenerģijas patēriņu, metināšanas darbus varēja veikt tikai naktīs, kad elektrotīkls nebija noslogots ar citiem patērētājiem.
Donavas dzelmē tika atrastas arī vācu prettanku mīnas Tellermine 35, kas tika izmantotas pret bruņutehniku, rokas granātu atliekas un artilērijas lādiņi. Ungārijas Kara vēstures institūtā pieļauj, ka šis Donavas posms, iespējams, tika izmantots kā sava veida "kara atkritumu izgāztuve".
Kopš 1944. gada marta vācu karaspēks aplenca Budapeštu. No 1944. gada oktobra līdz 1945. gada februārim šeit norisinājās Budapeštas kauja starp padomju Sarkano armiju un vācu un ungāru vienībām.
Kauju laikā gāja bojā aptuveni 30 000 vācu, vairāk nekā 17 000 ungāru un apmēram 80 000 padomju un rumāņu karavīru. 1945. gada 13. februārī atlikušās vācu vienības kapitulēja.
Pēc kara DKW ražošanas līnijas tika demontētas un kā reparācijas aizvestas uz Padomju Savienību. Uz to bāzes Maskavā un citās pilsētās līdz 1951. gadam lielā daudzumā tika ražots gandrīz identisks motocikls IŽ-350.
Zem motocikla tika atrastas cilvēku mirstīgās atliekas. To izcelšanu uzņēmās Vācijas Tautas apvienība kara kapu aprūpei ("Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge"), kas paziņoja, ka tās ir divu Vērmahta karavīru mirstīgās atliekas.
Vai tie bija motocikla apkalpes locekļi? Viņu personīgās identifikācijas zīmes ir labi saglabājušās, tāpēc būs iespējams noskaidrot bojāgājušo identitāti. Abi karavīri tiks apbedīti Vācijas kara kapos Budaeršā, uz rietumiem no Budapeštas, kur jau atdusas vairāk nekā 16 000 vācu karavīru.
"Volksbund" ir labdarības organizācija, kas pēc Vācijas federālās valdības uzdevuma meklē, izceļ un apbedī ārpus Vācijas kara laikā kritušos karavīrus. 2025. gadā tika atrasti un apbedīti vairāk nekā 5500 šādu bojāgājušo.