Policijas nolaidība Lielbritānijā ļāvusi sērijveida maniakam netraucēti slepkavot sievietes
Londonas tiesa piespriedusi mūža ieslodzījumu 40 gadus vecajam Saimonam Levijam, kurš atzīts par vainīgu divu sieviešu slepkavībās un trešās izvarošanā. Taču šausminošos noziegumus ir aizēnojis nepieredzēts skandāls – atklājies, ka slepkavības būtu bijis iespējams novērst, ja vien Lielbritānijas tiesībsargājošās iestādes nebūtu rīkojušās nolaidīgi.
Levijs jau gadiem ilgi atradās dzimumnoziedznieku reģistrā. Kā atklājās izmeklēšanā, viņš savus upurus izvēlējās apzināti, mērķtiecīgi "medījot" neaizsargātas, uz ielas strādājošas sievietes.
Noziedznieks savus upurus izraudzījās mērķtiecīgi un aukstasinīgi. Viņš paļāvās uz to, ka sociāli neaizsargātu, uz ielas strādājošu sieviešu pazušanai vai viņu sniegtajām liecībām policija nepievērsīs pienācīgu uzmanību.
Par varmākas apsēstību liecina arī kratīšanā atrastie pierādījumi. Viņa datorā likumsargi uzgāja mapi ar nosaukumu "Mani seksa arhīvi" (my sex records), kurā gadiem ilgi tika rūpīgi krāti senu avīžu izgriezumi par izvarošanām un slepkavībām.
BBC norāda, ka likumsargi šajā lietā izgāzušies jau 2018. gadā. Toreiz kāda sieviete pēc uzbrukuma vērsās policijā, iesniedzot pat varmākas fotogrāfiju, taču likumsargi viņu vienkārši atraidīja, aizbildinoties ar "steidzamākiem darbiem".
Absurds turpinājās arī vēlāk. Kad Levijs par citiem noziegumiem nonāca aiz restēm, viņš pamanījās uzbrukt cietuma darbiniekam, taču pēc iznākšanas brīvībā Londonas Metropolitēna policija (Met Police) viņa bīstamības statusu neizskaidrojami pazemināja.
Taču visletālākās sekas izraisīja 2025. gada tiesas sēde, kurā tika lemts par vīrieša drošības līdzekli.
Lielbritānijas prokuratūra nespēja tiesai uzrādīt nekādus ierakstus par Levija iepriekšējām sodāmībām. Vēl ļaunāk – tika noklusēts fakts, ka viņš tobrīd jau bija galvenais aizdomās turamais savas pirmās slepkavības lietā.
Tiesnesis, būdams pārliecināts, ka apsūdzētajam ir nevainojama pagātne, bīstamo varmāku pret drošības naudu atbrīvoja.
Nonācis brīvībā, Levijs ignorēja tiesas sēdes, klaji ņirgājoties par sistēmu. Prokuratūra viņa apcietināšanu tā arī nepieprasīja. 2025. gada augustā, viņš uz ielas noslepkavoja savu otro upuri – trīs bērnu māti.
Tiesas zālē apsūdzētais, slēpdams acis aiz tumšām saulesbrillēm, neizrādīja ne mazākās nožēlas vai emociju un atteicās sniegt liecības. Prokurors Toms Litls šo rīcību trāpīgi nodēvēja par "apdullinošu klusēšanu", uzsverot, ka tā kalpo kā skaidrs pierādījums vīrieša vainai. Pēc 13 stundu ilgas apspriedes zvērinātie lēma nepārprotami – Levijs ir vainīgs visos apsūdzības punktos.
Pēc sprieduma pasludināšanas Lielbritānijas policija un prokuratūra ir bijušas spiestas oficiāli atvainoties upuru ģimenēm par pieļautajām, prātam neaptveramajām kļūdām. Pret vairākiem likumsargiem tagad uzsākta kriminālizmeklēšana. Taču visprecīzāk šo sistēmas izgāšanos raksturoja viena no izdzīvojušajām upurēm: "Policija ir tikpat vainīga šajās slepkavībās, jo viņi ļāva viņam turpināt to darīt. Viņi varēja glābt divas dzīvības."