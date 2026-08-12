Populārā tehno mūzikas festivālā Norfolkā teltī atrasta mirusi sieviete
Policija izmeklē sievietes nāvi, kura nedēļas nogalē tika atrasta mirusi teltī populārā tehno mūzikas festivālā Norfolkā.
Sieviete, kuras identitāte publiski netiek atklāta, tika atrasta bezsamaņā teltī kempinga teritorijā Houghton festivāla pēdējā dienā Houghton Hall muižā Ziemeļnorfolkā.
Muiža pieder Deividam Čolmondelijam, 7. Čolmondelija marķīzam, un viņa sievai Rouzai Henberijai — cilvēkiem, kas ir pazīstami ar Velsas princi un princesi.
Sieviete tika atzīta par mirušu notikuma vietā svētdien, 9. augustā, neraugoties uz uz vietas esošās medicīnas komandas centieniem viņu glābt.
Policija viņas nāvi pagaidām izmeklē kā neizskaidrotu nāves gadījumu, gaidot pēcnāves izmeklēšanas rezultātus, taču norāda, ka nav pamata uzskatīt, ka notikušajā būtu iesaistīti aizdomīgi apstākļi.
Festivāla pārstāvis paziņoja: “Mēs esam dziļi sarūgtināti apstiprināt, ka Houghton 2026 festivālā ir miris cilvēks. Šajā grūtajā laikā mūsu domas ir pilnībā ar viņa ģimeni un tuviniekiem. Mēs esam pateicīgi mūsu medicīnas komandai, pasākuma reaģēšanas komandai un Norfolkas policijai, kas visi nekavējoties reaģēja. Mēs turpinām cieši sadarboties ar atbildīgajām iestādēm, lai sniegtu jebkādu iespējamo palīdzību izmeklēšanā.”
Policijas pārstāve norādīja, ka notiek izmeklēšana un sievietes tuvākie radinieki ir informēti par notikušo.
Houghton festivāls, kas pulcē aptuveni 10 000 cilvēku, ir pazīstams ar house un tehno mūziku, kas 405 hektāru plašajā teritorijā skan visu diennakti.
Festivāls muižā notiek katru gadu kopš 2017. gada, un tas tiek dēvēts par vienīgo 24 stundu mūzikas festivālu Apvienotajā Karalistē. Biļešu cena ir no 330 līdz 390 eiro.
Houghton Hall, kas celta 18. gadsimta 20. gados Lielbritānijas pirmā premjerministra sera Roberta Volpola vajadzībām, atrodas plašā parkā netālu no Viljama un Ketrīnas lauku rezidences Sandringemā.
2023. gadā Velsas princese apmeklēja festivālu, viņu pavadīja apsardzes darbinieki un draugu grupa.