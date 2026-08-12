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VIDEO: Itālijā auto ietriecas luksusa lidmašīnā, kamēr tā virzās uz pacelšanos
Visai neierasts negadījums noticis Itālijas lidostā, kur automašīna "Fiat Panda" ietriecās luksusa lidmašīnā, kamēr tā pa manevrēšanas ceļu devās uz skrejceļu, lai paceltos.
Videomateriālos redzams, kā baltais automobilis, ko vadīja Milānas Linates lidostas apkalpošanas uzņēmuma darbinieks, 10. augusta rītā ietriecas biznesa lidmašīnā.
Automašīna šķērsoja lidaparāta kustības trajektoriju un pēc tam ietriecās lidmašīnas priekšgalā.
Noskaidrots, ka automobili vadīja Milānas Linates lidostas apkalpošanas uzņēmuma darbinieks.
Par fiziski cietušajiem nav ziņots.
Milānas lidostu pārstāvis paziņoja: "Darbība ir atjaunota, un reisi notiek saskaņā ar grafiku. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām un pateicamies pasažieriem par sapratni."
Notiek izmeklēšana par sadursmes apstākļiem.