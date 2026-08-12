Krievijā mirusi populāra aktrise un balerīna
Teroristiskajā Krievijā kļuvis zināms par populārās krievu aktrises un balerīnas Natālijas Trubņikovas nāvi.
Kā raksta Krievijas propagandisti, viņa 72 gadu vecumā mirusi Maskavā. Viņa tika atrasta bez dzīvības pazīmēm dzīvoklī Maskavas Tveras rajonā.
Pēc plašsaziņas līdzekļu ziņām, Natālijas Trubņikovas ķermeni atrada kaimiņiene, ar kuru viņa uzturēja saziņu. Sievietes bija runājušas iepriekšējās dienas rītā, taču vakarā Trubņikova vairs neatbildēja uz tālruņa zvaniem.
Uztraucoties par viņu, kaimiņiene nolēma pārbaudīt viņas dzīvokli. Aktrise tika atrasta bez dzīvības pazīmēm, sēžot uz dīvāna. Tiek ziņots, ka pēdējos gados Trubņikova slimoja ar Parkinsona slimību.
Natālija Trubņikova dzimusi 1955. gada 17. jūlijā Maskavā. Viņa absolvējusi GITIS horeogrāfijas fakultāti un pēc tam daudzus gadus uzstājās Maskavas Akadēmiskajā Staņislavska un Ņemiroviča-Dančenko vārdā nosauktajā muzikālajā teātrī.
Plašu atpazīstamību viņa ieguva ar princeses Melisentas lomu muzikālajā pasaku filmā "31. jūnijs". Trubņikova piedalījās arī tādās pazīstamās filmās kā "Mīlestības formula", "Divpadsmit krēsli" un "Cepure".
Daudziem skatītājiem Natālija Trubņikova uz visiem laikiem paliks atmiņā kā noslēpumainā un skaistā princese Melisenta no filmas "31. jūnijs" - loma, kas kļuva par vienu no atpazīstamākajām viņas radošajā biogrāfijā.