Devās "īsā vizītē" uz Eiropu, bet dzimtenē neatgriezās - noslēpumaini pazudis pasaulē vecākais prezidents
Jau divus mēnešus nav ziņu par pasaulē vecāko valsts vadītāju – 93 gadus veco Kamerūnas prezidentu Polu Biju. Viņš devās "īsā vizītē" uz Eiropu, bet dzimtenē tā arī nav atgriezies, atstājot valsti bez vadības. Sabiedrībā valda pārlieliecība, ka ar prezidentu noticis, kas nelāgs.
Sākotnēji izziņots kā "īss un privāts brauciens", šis ceļojums ir ievilcies, raisot pamatīgas bažas par līdera veselību un radot bīstamu varas vakuumu šajā Centrālāfrikas valstī.
Bija, kurš atrodas pie varas kopš 1982. gada, savu astoto prezidentūras termiņu sāka pērnā gada novembrī pēc visai pretrunīgi vērtētām vēlēšanām. Taču jau 7. jūnijā viņš valsti pameta. Lai gan prezidenta kanceleja to pasniedza kā īslaicīgu vizīti, nu tas ir kļuvis par vienu no viņa ilgākajiem ārvalstu braucieniem, vēsta "ABC News"
Baumas par prezidenta veselības stāvokli valstī klīst jau gadiem. Nav noslēpums, ka viņš regulāri un ilgstoši uzturas Eiropā, īpaši Šveicē un Francijā, ikdienas valsts pārvaldīšanu faktiski uzticot partijas funkcionāriem un savas ģimenes locekļiem.
Lai gan Kamerūnas konstitūcija neaizliedz prezidentam mēnešiem ilgi atrasties ārpus valsts robežām, situāciju saasina fakts, ka valstī nav viceprezidenta amata – tā iecelšana ir Bijas rokās. Līdz ar to opozīcija pamatoti ceļ trauksmi, ka valsts šobrīd faktiski darbojas "autopilotā".
Ja Bija spēs nostrādāt savu pašreizējo termiņu līdz galam, prezidenta amatu viņš atstās teju 100 gadu vecumā.