Pie Novorosijskas nogrimis noslēpumains kuģis: Krievijas varasiestādes klusē
7. augusta naktī pie Novorosijskas krastiem nogrima kuģis, par kuru Krievijas varasiestādes slēpj informāciju.
Naktī uz 7. augustu netālu no Krievijas krastiem nogrima kuģis. Krievijas varasiestāžu klusēšana par šo incidentu rada aizdomas. Notikušajam uzmanību vērsis OSINT eksperts "Exilenova+".
Pēc viņa rīcībā esošās informācijas, kuģis tika "nogremdēts" Melnās jūras akvatorijā pie Novorosijskas.
"Ziņa palika diezgan nepamanīta, taču ir kāda nianse. Krievijas oficiālās iestādes nav ziņojušas par nevienu nogremdētu kuģi. Tas vienkārši nogrima. Nav izslēgts, ka kuģis pārvadāja militāro kravu Krievijas bruņotajiem spēkiem. Citādi — kāpēc izlikties, ka nekas nav noticis?" rakstīja eksperts.
Viņš publicēja daļēji nogrimuša kuģa fotogrāfijas. Pēc sākotnējās informācijas spriežot, tas bijis diezgan liels kuģis — vairāk nekā 140 metrus garš.
Jāatzīmē, ka Ukrainas Bruņoto spēku Bezpilota sistēmu spēku komandieris Roberts "Madjars" Brovdi ziņoja par triecieniem Krievijas tā dēvētajai "ēnu flotei" 6. un 7. augustā. Viņš apgalvoja, ka Melnās un Azovas jūras akvatorijās esot bojāti divi tankkuģi un četri sauskravas kuģi.