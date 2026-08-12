Medūzas paralizē Francijas lielākās atomelektrostacijas darbu
Francijas lielākā atomelektrostacija (AES) piedzīvojusi neparastu dabas "uzbrukumu" – milzīgi medūzu bari nosprostojuši stacijas dzesēšanas sistēmas, kā rezultātā nācies apturēt trīs no sešiem Gravelīnas AES reaktoriem, ziņo aģentūra "Reuters".
Enerģētiķi mierina, ka incidents neapdraud kodoldrošību vai apkārtējo vidi, taču tas uz laiku samazinājis stacijas jaudu. Eksperti šādas dabas anomalijas saista ar klimata pārmaiņām un ūdens sasilšanu.
Piesardzības nolūkos vēl viena reaktora jauda samazināta uz pusi. Jāpiebilst, ka piektais reaktors jau iepriekš bija atslēgts plānotu tehniskās apkopes darbu dēļ, līdz ar to šobrīd ar pilnu jaudu strādā tikai viens – sestais – reaktors. Normālos apstākļos visu sešu Gravelīnas reaktoru kopējā jauda ir 5460 megavati.
Energokompānija EDF steidz mierināt sabiedrību, uzsverot, ka incidents nerada ne mazākos draudus ne stacijas un tās darbinieku drošībai, ne arī apkārtējai videi. Tā kā jauni medūzu bari piekrastē šobrīd nav manīti, uzņēmums norāda, ka dzesēšanas sistēmu attīrīšanas darbi jau tuvojas noslēgumam.
Medūzas paralizē AES darbību jau otro gadu pēc kārtas
Šis nav pirmais šāds gadījums – arī tieši pirms gada, 2025. gada augustā, Gravelīnas AES nācās pilnībā apturēt medūzu iebrukuma dēļ. Pēc pērnā gada krīzes operators ieviesa īpašus drošības mērus, lai turpmāk novērstu līdzīgus incidentus vai vismaz mazinātu to sekas.
Proti, dzesēšanas kanālos un pie filtriem tika uzstādītas kameras, lai laikus pamanītu medūzu tuvošanos. Tāpat uzņēmums noslēdza unikālu vienošanos ar zvejnieku organizācijām un jūras glābšanas dienestu. Viņu uzdevums ir uzraudzīt medūzu pārvietošanos jūrā un trauksmes gadījumā tās izķert, vēl pirms tās paspēj sasniegt atomelektrostacijas ūdens ņemšanas vietas.
Vides pētnieki norāda, ka šīs anomālijas, visticamāk, ir tieši saistītas ar klimata pārmaiņām. Ūdens temperatūrai Ziemeļjūrā paaugstinoties, medūzu populācija kļūst arvien lielāka un aktīvāka.
Šis gan nav vienīgais EDF izaicinājums. Karstuma viļņu dēļ uzņēmums spiests samazināt atomreaktoru jaudu visā Francijā. Kopš maija Eiropu regulāri piemeklē spēcīga svelme, un sinoptiķi prognozē, ka tuvākās nedēļas laikā gaidāms vēl viens karstuma vilnis. Tas var radīt papildu spiedienu uz energosistēmu un vēl vairāk samazināt Francijas atomelektrostacijās saražotās elektroenerģijas apjomu.