Kravas kuģis mēģināja šķērsot Omānas līci un sasniegt Irānas ostu
Pasaulē
Šodien 09:02
ASV devušas triecienu kuģim, kas mēģināja pārraut Irānas ostu blokādi
ASV Jūras spēku helikopters izšāva divas raķetes "Hellfire" pret kravas kuģi, kas mēģināja šķērsot Omānas līci un sasniegt Irānas ostu, otrdien paziņoja ASV bruņoto spēku Centrālā pavēlniecība (CENTCOM).
Kuģim "Vela Nova", kas reģistrēts Panamā, tika dots trieciens pēc tam, kad kuģa civilā apkalpe ignorēja atkārtotus ASV bruņoto spēku brīdinājumus, norādīja CENTCOM. Raķetes tika raidītas pret kuģa dzinēja telpu. Ziņu par cietušajiem nav.
ASV jūlija vidū atsāka bloķēt Irānas ostas, cenšoties izdarīt spiedienu uz Teherānu, lai tā atkal atvērtu Hormuza šaurumu.
ASV bruņotie spēki vairākas reizes ir apšaudījuši kuģus, kas mēģinājuši doties Irānas ostu virzienā, un piespieduši tos mainīt kursu.