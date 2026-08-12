Fiksēti aizdomīgi dronu lidojumi virs Vācijas militārajiem objektiem: armija ziņo par nopietniem draudiem
Pēdējo gadu laikā ievērojami pieaudzis lidrobotu pārlidojumu skaits virs Vācijas karabāzēm, paziņojis Bundesvērs.
Trešdien publicētajā intervijā mediju grupas "Madsack" kopredakcijai RND Vācijas operatīvā komandpunkta pārstāvis norādīja, ka konstatēto bezpilota lidaparātu skaits krasi pieaudzis kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā 2022. gada 24. februārī un joprojām saglabājas augstā līmenī.
Pēdējo gadu laikā virs Vācijas militārajiem objektiem reģistrēti vairāki simti dronu pārlidojumu. Parasti tie bijuši atsevišķi lidroboti, taču reizēm fiksētas arī to grupas.
Bundesvēra pārstāvis piebilda, ka drošības vide Vācijā un Eiropā pēdējo gadu laikā ievērojami mainījusies, un tagad Vācija ik dienu sastopas ar hibrīddraudiem, tajā skaitā ar dezinformāciju, kiberuzbrukumiem, spiegošanu un sabotāžu.
Pagājušajā nedēļā Bundesvērs paziņoja, ka virs karabāzes Mehernihā Ziemeļreinas-Vestfālenes federālajā zemē pamanīti divi lidroboti, un šo lietu izmeklē policija.
Ar sprāgstvielām pildīts drons pagājušā nedēļā tika atrasts arī Leipcigas/Halles lidostā blakus Ukrainas transporta lidmašīnai.
Šī gadījuma izmeklēšanu pārņēmusi Vācijas federālā prokuratūra.