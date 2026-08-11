Krievija atbrīvo no ieslodzījuma smagi slimo ASV pilsoni Robertu Gilmanu, kurš sūdzējās par spīdzināšanu
Krievijā no ieslodzījuma atbrīvots bijušais ASV jūras kājnieks Roberts Gilmans, kura veselības stāvoklis pēdējā laikā bija strauji pasliktinājies.
ASV Valsts departaments otrdien paziņoja, ka 32 gadus vecais Gilmans atbrīvots "humānu apsvērumu dēļ". Nav notikusi ieslodzīto apmaiņa, uzsvēra Valsts departaments.
Aģentūra "Reuters" ziņo, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins apžēlojis Gilmanu, kurš ieslodzījumā Krievijā atradās kopš 2022. gada.
Gilmana atbrīvošanu centās panākt Baltais nams un Valsts departaments, lai viņš varētu tikt ārstēts ASV. Pēdējā laikā Gilmans atradās cietumā Voroņežā, no kurienes tika nogādāts slimnīcā. Tuvinieki apgalvo, ka kopš jūnija Gilmanam bija iestājies disociatīva stupora stāvoklis. Iepriekš viņš sūdzējās par spīdzināšanu un apziņu mainošu vielu injekcijām.
Mediji vēsta, ka Gilmans atrodas lidmašīnā, kas izlidojusi uz ASV.
Gilmans tika aizturēts 2022. gada janvārī, un tā paša gada oktobrī viņam tika piespriests 3,5 gadu cietumsods, atzīstot par vainīgu policista piekaušanā pēc tam, kad viņš alkohola reibumā ticis izsēdināts no vilciena par nekārtību izraisīšanu. Vēlāk viņš tika atzīts par vainīgu uzbrukumā cietuma inspektoram kameras pārbaudes laikā, izmeklētāja piekaušanā un uzbrukumā cietumsargam, un 2024. gada oktobrī viņam tika piespriests astoņu gadu un viena mēneša cietumsods. Pagājušajā gadā viņa sods tika pagarināts līdz 10 gadiem, kad viņš tika atzīts par vainīgu uzbrukumā cietumsargiem.
Gilmana tēvs, kurš savulaik emigrējis no PSRS, rakstā avīzē "Boston Globe" savam dēlam izvirzītās apsūdzības nosauca par nepatiesām.
Arī ASV Valsts departaments uzskata, ka brīvība Gilmanam atņemta nepamatoti.