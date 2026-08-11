Golferis nofilmē brīdi, kad viņam iesper zibens. VIDEO
Kāds golfa spēlētājs ASV piedzīvoja lielāko izbīli mūžā, kad viņu pārsteidza negaiss un filmēšanas laikā pašam iespēra zibens.
7. augustā ASV Ohaio štata Sinsinati “Peeble Creek” golfa laukumā Kriss Skiavone patvērās no negaisa zem koka un filmēja, kamēr viņa biedri mēģināja iekustināt golfa automobili. Sociālajos tīklos par virālu kļuvušajā klipā Skiavone iesmej par saviem izmirkušajiem čomiem, kad pēkšņi viņam iespēra zibens.
Kā vēsta “Fox News” pārsteigtais Skiavone atzinis, ka viņam “neticami paveicies” palikt dzīvam. “Runā, ka šāda iespēja bija viens pret miljonu, ļoti paveicies un esmu svētīts. Zibens nav nekāda joka lieta!” atzina Skiavone, komentējot savu video.
Tiek ziņots, ka zibens trāpīja viņam rokā, un pašlaik cietušais atkopjas no savainojuma.
Speciālisti norāda, ka negaisa laikā viņiem vispār nevajadzēja palikt golfa laukumā, bet patverties zem koka bija rupja kļūda. Situāciju pasliktināja tas, ka viņam rokā bija lietussargs, ar ko viņš mēģināja no lietus pasargāt savas golfa nūjas.
Kā rīkoties negaisa laikā?
1. Meklē patvērumu drošā vietā
Iekštelpās: vislabāk atrasties mājā vai ēkā ar zibensnovedēju.
Izvairies no nojumes, lapenēm, metāla būvēm.
2. Izslēdz un atvieno elektroierīces
Aizver datoru, izņem kontaktus.
Atvieno televizorus, modēmus, lādētājus – zibens var izraisīt pārspriegumu.
3. Aizver logus un durvis
Lodveida zibens ir viens no retajiem dabas fenomeniem, kas var iekļūt telpās.
4. Ievēro distanci no metāliskiem un ūdeni vadošiem priekšmetiem
Nestāviet pie radiatoriem, ūdens krāniem, elektrības rozetēm vai elektroierīcēm.
Ko nedrīkst darīt negaisa laikā?
1. Nedrīkst atrasties atklātā laukā
Lauks, pļava, pludmale vai kalna virsotne – tas viss padara cilvēku par augstāko punktu un zibens “mērķi”.
2. Nedrīkst stāvēt zem kokiem
Zibens bieži trāpa tieši kokos. Patvērumu meklēt zem viena koka ir ļoti bīstami.
3. Nedrīkst lietot ūdeni vai elektrību
Ūdensvadi un elektriskie vadi var vadīt strāvu.
4. Nedrīkst izmantot mobilo tālruni ārpus telpām
Īpaši, ja tas ir pieslēgts austiņām vai ārējam akumulatoram. Lai gan mūsdienu telefoni nav galvenie zibens pievilcēji, tie joprojām var būt bīstami, ja esi atklātā laukā.
5. Nedrīkst skriet vai braukt ar velosipēdu
Ķermenis kļūst par kustīgu, izteiktu objektu, kas var piesaistīt zibeni.