Drona incidentu Leipcigas lidostā saista ar bīstamo priekšmetu sūtīšanu no Lietuvas
Izmeklētāji Vācijā ir atraduši DNS pēdas, kas saista incidentu ar dronu Leipcigas lidostā ar Lietuvas izmeklēšanu par ugunsbīstamām pakām, kas pirms diviem gadiem tika nosūtītas uz Rietumeiropu, vēsta Vācijas tabloīds "Bild".
Tā rīcībā esošā informācija liecina, ka DNS pēdas vēl nav saistītas ar konkrētu personu, taču tās atbilst pierādījumiem, kas atrasti pēc incidenta kompānijas DHL loģistikas centrā Leipcigā 2024. gada jūlijā.
Šajā laika posmā no Lietuvas uz Lielbritāniju un Poliju tika nosūtītas četras pakas. Divas no pakām, kurās bija ugunsbīstami priekšmeti, tika nosūtītas ar DHL starpniecību, un viena no tām aizdegās Leipcigas lidostā, bet otra - noliktavā Lielbritānijā.
Apsūdzības saistībā ar aizdedzinošajiem priekšmetiem ir izvirzītas Lietuvas pilsonim Aleksandram Šuranovam, Ukrainas pilsoņiem Vadimam Borsukam un Vasiļam Kovačam, Krievijas un Lietuvas dubultpilsonim Daniilam Jencjum un Krievijas pilsonim Eldaram Salmanovam.
Ar sprāgstvielām piekrauta drona incidents Leipcigas/Halles lidostā notika 4. augustā, kad netālu no Ukrainas transporta lidmašīnas tika atklāts drons, kas bija aprīkots ar sprāgstvielām un detonatoru. To notrieca lidostas darbinieks.
Leipcigas/Halles lidosta ir bāze Ukrainas aviokompānijai "Antonov Airlines". Tā ir arī viens no Eiropas galvenajiem kravu centriem un kritiski nozīmīga militārajai loģistikai, jo tajā apstrādā sūtījumus Vācijas bruņotajiem spēkiem un NATO sabiedrotajiem.
Atsaucoties uz avotiem, laikraksts "The Wall Street Journal" pagājušajā nedēļā ziņoja, ka ASV izlūkdienesti ir saistījuši dronu Leipcigas lidostā ar Krieviju.