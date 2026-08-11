Pamira kalnos pazuduši trīs alpīnisti no Lietuvas un Baltkrievijas. Viņu meklēšana notiek sliktos laikapstākļos
Lietuvas un Baltkrievijas sabiedrību satraukusi triju alpīnistu pazušana Pamira kalnos uz robežas starp Kirgizstānu un Ķīnu. Par grupu nav ziņu jau nepilnas divas nedēļas.
37 gadus vecais Lietuvas alpīnists Sergejs Rubcovs kopā ar diviem baltkrievu profesionāļiem Nikolaju Sviridovu un Maksimu Poļanski pazuda pēc uzkāpšanas Kumurdi kalnā. Kā vēsta Baltkrievijas izdevums “Pozirk”, 60 un 43 gadus vecie Sviridovs un Poļanskis ir pieredzējuši alpīnisti, kuriem piešķirts prestižais tituls “Sniega leopards” par uzkāpšanu piecās īpaši nozīmīgās 7000 metru augstās virsotnēs bijušās Padomju Savienības teritorijā.
1. augustā trijotne uzkāpa 6613 metru augstajā kalnā, bet nākamajā dienā ziņoja, ka gatavojas sākt nokāpšanu uz bāzes nometni. Tā bija pēdējā reize, kad viņi deva par sevi ziņu, bet 4. augustā viņi neieradās norunātajā vietā, kur gaidīja transportlīdzeklis.
Uzsākti meklēšanas un glābšanas darbi, iesaistot ne tikai glābējus, bet arī robežsargus un dronus, taču spēcīga snigšana un slikta redzamība būtiski apgrūtina pazudušo vīru atrašanu.
“Pozirk” norāda, ka Kurumdi kalns šis kalns ir pazīstams ar ārkārtīgi sarežģītiem tehniskajiem kāpšanas apstākļiem, bīstami irdeniem iežiem, nestabilām virsotnes sniega pārkarēm un lielu izolētību. Šo apstākļu dēļ tajā ir bijis ļoti maz veiksmīgu kāpumu. Tā kā šis kalns atrodas tieši uz Kirgizstānas un Ķīnas robežas, grūti izmantot pavadoņtelefonus, bet Ķīnas operatora sniegtie mobilo sakaru izsekošanas dati bija pieejami tikai fragmentāri. Tādēļ glābējiem nebija precīzu koordinātu, un viņi bija spiesti pārmeklēt visu maršrutu.
Pazudušā Sergejs Rubcova draugs izteicies portālam “Belsat”, ka, iespējams, sarežģītā reljefa dēļ noticis nelaimes gadījums, varbūt kritiens ledājā vai kāda grupas dalībnieka trauma, kuras dēļ visai grupai nācies apstāties. Var gadīties, ka kalnos viņus bloķējuši nelabvēlīgi laikapstākļi.
Īpaši izveidotajā meklēšanas vietnē Kurumdy.by ziņots, ka 10. augustā meklēšanas apgabalā ieradusies īpaša grupa ar jaudīgu dronu, ģeneratoru, akumulatoriem, sakaru aprīkojumu un citu tehniku. Aprīkojumu uz bāzi palīdz nogādāt profesionāli alpīnisti. Meklēšanas organizatori ziņo, ka izdevies atcelt drona lidojuma augstuma ierobežojumu, tādēļ tagad tas var pārmeklēt daudz plašāku teritoriju. Ar dronu uzņemtie kadri tiek nodoti speciālistiem analīzei. Tomēr līdz šim nekādas alpīnistu pēdas nav izdevies atrast. “Delfi.lt” vēsta, ka Šveices speciālists veicis vairākus izlūkošanas lidojumus un apskatījis daļu maršruta, taču nekādas grupas pēdas nav atradis.
Portāls “Belsat” vēsta, ka līdz 11. augustam meklēšanas apgabalā bija spēkā brīdinājums par pērkona negaisu. Kalnos stipri sniga, tādēļ glābējiem nācās pārtraukt meklēšanu, un arī helikopters nevarēja pacelties. Pēc meklēšanas organizatoru teiktā, sniegs ne tikai apgrūtina pārvietošanos sarežģītajā kalnu reljefā, bet arī nosedz iespējamās pēdas un mantas, kas varētu būt palikušas kalnos. Par to sociālajā vietnē “Facebook” rakstīja arī meklēšanas koordinators Aleksandrs Smirnovs.
Tomēr pazudušo tuvinieki un meklēšanas organizatori nezaudē cerību. Papildus sarežģītajiem laikapstākļiem meklēšanu apgrūtina arī pati teritorija. Tā kā Kurumdi kalns atrodas uz robežas ar Ķīnu, tādēļ, tur nokļūšanai nepieciešamas īpašas atļaujas, kuru saņemšana var prasīt aptuveni 10 darba dienas.
Par spīti tam, ka meklēšana sākās pirms vairāk nekā nedēļas, operācijas vadītājs Aleksandrs Smirnovs nezaudē cerību. “Es nevaru apsolīt, ka mēs viņus atradīsim — to nevar apsolīt neviens. Taču es pazīstu šos cilvēkus un zinu viņu sagatavotības līmeni. Tie nav apmaldījušies tūristi. Šāda līmeņa alpīnisti spēj izdzīvot ekstremālās situācijās, tāpēc viņus ir vērts meklēt arī tagad,” viņš sacīja portālam “Belsat”.
Pazudušā Rubcova tuvinieki turpina vākt palīdzību glābšanas operācijai. Otrdien tika ziņots, ka jau savākti 49 000 eiro. Šos līdzekļus paredzēts izmantot helikoptera izmaksu segšanai, glābēju darbam, transportam, aprīkojumam, droniem un citiem izdevumiem.