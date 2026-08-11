Par Ungārijas prezidentu kļūst Andrāšs Baka, kuru Orbāns bija atcēlis no Augstākās tiesas priekšsēdētāja amata
Ungārijas parlaments otrdien prezidenta amatā ievēlējis bijušo Augstākās tiesas priekšsēdētāju Andrāšu Baku, kas iepriekšējā premjerministra Viktora Orbāna varas gados no amata tika atcelts.
Par Baku balsoja 140 deputāti, seši balsoja pret.
Baka no 1991. līdz 2008. gadam bija Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) tiesnesis.
2009. gadā viņš kļuva par Augstākās tiesas priekšsēdētāju, taču 2012. gadā tika atcelts no amata, jo bija nosodījis Orbāna vadībā veiktos pasākumus, ar ko tiesnešu obligātās pensionēšanās vecums tika samazināts no 70 līdz 62 gadiem. Baka to nosauca to par tiesu sistēmas tīrīšanu.
Pagājušajā mēnesī premjerministrs Pēters Maģars piedāvāja kandidēt uz prezidenta amatu šaha leģendai Judītei Polgārai, taču viņa atteicās. Premjers tobrīd saskārās ar kritiku par to, ka nebija apspriedies ar sabiedrību, kā bija solījis.
Maģars norādījis, ka jaunais prezidents pildīs savus pienākumus tikai daļu pilnvaru termiņa - līdz brīdim, kad tiks pabeigts process, kurā Orbāna laikmeta pamatlikums tiks aizstāts ar konstitūciju, kas izstrādāta, plaši iesaistot sabiedrību.
Maģars lēsis, ka konstitūcijas pārrakstīšana aizņems vienu vai pusotru gadu, un apsolījis nākamajā mēnesī šajā jautājumā sākt apspriešanos.
Atbilstoši jūlijā pieņemtajiem konstitūcijas grozījumiem iepriekšējā prezidenta Tamāša Šujoka pilnvaras beidzās 20. jūlijā.
Konstitūcijas grozījumi tika pieņemti pēc valdošās partijas "Tisza" iniciatīvas, lai nomainītu Šujoku - Orbāna atbalstītāju.
Šujoku prezidenta amatā parlaments ievēlēja 2024. gadā ar Orbāna labēji populistiskās partijas "Fidesz" atbalstu.