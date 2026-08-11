Lukašenko režīms par pazīstama Igaunijas laikraksta tīmekļa vietnes izmantošanu liks cietumā
Baltkrievijas diktatora Aleksandra Lukašenko režīms pagājušajā nedēļā iekļāva Igaunijas laikraksta "Postimees" tīmekļa vietni "ekstrēmistisku materiālu", kas nozīmē, ka par tās citēšanu Baltkrievijā tagad draud kriminālapsūdzība, ziņoja "Postimees".
Baltkrievijas varasiestādes 6. augustā pievienoja "Postimees" tā dēvēto ekstrēmistisko materiālu sarakstam.
"Postimees" izdevums krievu valodā vēsta, ka "ekstrēmistisko materiālu" saraksti Baltkrievijā tiek izmantoti kā represiju instruments. Par materiālu izplatīšanu no aizliegtiem avotiem, tostarp to kopīgošanu vai saistīšanu ar tiem sociālajos tīklos, Baltkrievijas pilsoņiem var draudēt gan administratīvi, gan krimināli sodi. Tādā veidā režīms cenšas likvidēt visus neatkarīgos informācijas avotus un pakļaut Baltkrievijas iedzīvotājus tikai valsts propagandas ietekmei.
Baltkrievijai ir vairāki valsts saraksti, kas saistīti ar tā saukto ekstrēmistu darbību. Šiem sarakstiem var pievienot izdevumus, tīmekļa vietnes, platformas "Telegram" kanālus, citus tiešsaistes resursus, kā arī organizācijas, pilsoniskās iniciatīvas un privātpersonas.
Vienlaikus ar "Postimees" Baltkrievijas režīms "ekstrēmistisko materiālu" sarakstam pievienoja arī "TikTok" kontu "Valera Belarus", Pāvela Latuškas kontu "Threads" un "Telegram" botus "Listovki bot", "Bot ByProsvet", "Distributor bot" un "Black Map of Occupants".
Lukašenko atrodas pie varas Baltkrievijā kopš 1994. gada, saglabājot savu varu ar autoritārām metodēm.
Pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām, pēc kurām izcēlās plaši protesti pret viltotajiem rezultātiem, režīms uzsāka plaša mēroga represijas. Šo represiju laikā tika likvidēti neatkarīgie mediji, slēgtas tūkstošiem pilsonisko apvienību un simtiem cilvēku pasludināti par politieslodzītajiem.
Starptautiskajā arēnā Lukašenko režīms ir pilnībā atkarīgs no Kremļa atbalsta. Kā Vladimira Putina tuvākais sabiedrotais, viņš 2022. gadā pieļāva Baltkrievijas teritorijas izmantošanu Krievijas karaspēka iebrukumam Ukrainā un vienlaikus arvien vairāk pārņēma Krievijas represīvo praksi. Ārvalstu mediju bloķēšana un to pasludināšana par "ekstrēmistiskiem" vai "nevēlamiem" ir viena no Maskavas un Minskas izplatītākajām metodēm, lai apklusinātu opozīciju.