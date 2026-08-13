Kazahstāna ieņem arvien nozīmīgāku lomu tirdzniecībā starp Eiropu un Ķīnu: kā pieaugs piegādes apjomi?
Vidējais koridors, kas kļūst par galveno transporta maršrutu, apejot ziemeļu maršrutus caur Krieviju, tiks saīsināts par 1000 kilometriem. Augusta sākumā Kazahstānas varas iestādes paziņoja par investīcijām valsts transporta infrastruktūras modernizācijā. Ņemot vērā, ka 25–30% no visiem Vidējā koridora kravu pārvadājumiem šķērso Kazahstānu, šīs izmaiņas ietekmēs kravu pārvadājumu apjomu un ātrumu no Eiropas uz Ķīnu un atpakaļ. Arī Eiropas Savienība iegulda alternatīva transporta maršruta attīstībā, piešķirot miljardus eiro šī alternatīvā maršruta, apejot Krieviju, attīstībai.
Autoceļu būvniecība ir paredzēta līdz 2029. gadam. Jaunais maršruts samazinās attālumu par aptuveni 1000 kilometriem, un piegādes laiks tiks samazināts līdz trim dienām. Projektu augustā uzsāka Kazahstānas prezidents Kasims-Žomarts Tokajevs.
"Galvenais mērķis ir pārveidot mūsu valsti par vienu no vadošajiem loģistikas centriem, kas savieno Eiropu un Āziju. Autotransporta ieņēmumi Kazahstānā ir gandrīz līdzinājušies dzelzceļa transporta ieņēmumiem," sacīja Kasims-Žomarts Tokajevs.
Galvenais maršruts Eirāzijai
Kazahstāna ir viena no svarīgākajām tranzīta valstīm gar Transkaspijas starptautisko transporta maršrutu (Vidējais koridors). Koridors savieno Ķīnu un Eiropu caur Kazahstānu, Kaspijas jūru, Azerbaidžānu, Gruziju un Turciju. Līdz 2027 gadam koridora jauda, domājams, palielināsies no pašreizējiem 6 miljoniem tonnu līdz 10 miljoniem tonnu.
Sauszemes posms, kas savieno Ķīnas robežu ar Aktau un Kurikas ostām pie Kaspijas jūras, no kurienes kravas tiek sūtītas uz Eiropu, ved cauri Kazahstānai. Kazahstānas ģeogrāfiskā atrašanās vieta padara to par dabisku loģistikas centru starp Ķīnu, Eiropu, Krieviju, Tuvajiem Austrumiem un Dienvidāziju. 2025. gadā valsts tirdzniecības apgrozījums sasniedza 124,7 miljardus eiro (143,9 miljardus ASV dolāru). Kazahstānas prezidents Kasims Žomarts Tokajevs paziņoja, ka pēdējo piecu gadu laikā tikai valstī autotransporta kravu pārvadājumu apjoms ir divkāršojies, un nozares ieņēmumi 2025. gadā sasniegs aptuveni 2,5–2,7 miljonus eiro (2,9–3,1 miljonu ASV dolāru).
Eiropas uzņēmumiem "koridora" attīstība nozīmē ilgtspējīgākas un daudzveidīgākas loģistikas rašanos. Pēdējo gadu laikā konteineru pārvadājumu apjoms no Ķīnas pa Vidējo koridoru ir pieaudzis līdz 77 000 TEU (divdesmit pēdu ekvivalenta vienība, standarta mērvienība kravas automašīnu ietilpībai) 2025. gadā. Pirms četriem gadiem šis skaitlis bija 25 000 TEU. TITR asociācijas dalībvalstis plāno līdz 2029. gadam palielināt pārvadājumu apjomu līdz 300 000 TEU. Kazahstāna, Azerbaidžāna un Gruzija vienlaikus veido vienotu pārvadājumu pārvaldības sistēmu, izmantojot Vidējā koridora multimodālo operatoru, kas nodrošinās vienotus tarifus un digitālu kravu izsekošanu.
Investīcijas Vidējā koridorā
Maršruta attīstība kļūst par Eiropas Savienības prioritāti. Jūnijā Eiropas Komisija paziņoja par līdz pat 2 miljardu eiro investīciju mobilizēšanu Transkaspijas transporta koridora attīstībai. Līdzekļi tiks izmantoti transporta infrastruktūras modernizēšanai, robežšķērsošanas punktu uzlabošanai un tirdzniecības procedūru vienkāršošanai.
Projektus koordinēs jaunā Savienojamības programmas platforma, kas integrēs transporta, enerģētikas, digitālos un tirdzniecības projektus starp Eiropu un Centrālāziju. Kopumā ES ir gatava ieguldīt līdz pat 10 miljardiem eiro koridora attīstībā.
Pēc Eiropas paplašināšanās komisāres Martas Kosas teiktā, tirdzniecības apjoms Transkaspijas maršrutā nākamo 15 gadu laikā varētu pieaugt pieckārt, un jaunām investīcijām vajadzētu novērst atlikušos infrastruktūras ierobežojumus. 2025. gadā kopējais pārvadāto kravu apjoms sasniedza 4,12 miljonus tonnu.
Polija ir kļuvusi par Transkaspijas maršruta attīstības ieguvēju, jo gandrīz 10 gadus attīsta pārvadājumus pa šo transporta koridoru. Līdz 2026. gada pirmā ceturkšņa beigām dzelzceļa satiksme starp abām valstīm bija palielinājusies 1,5 reizes, sasniedzot 752 000 tonnu. Pateicoties Kazahstānai, konteineru pārvadājumi Ķīnas-Polijas maršrutā palielinājās par 44%, sasniedzot 75 400 TEU. Pavasarī Polijas Valsts dzelzceļš, Eiropas Dzelzceļa un infrastruktūras uzņēmumu kopiena (CER) un Kazahstānas pārstāvis Temirs Žoli vienojās ciešāk sadarboties ar pārvadātājiem un apmainīties ar pieredzi.
Vienlaikus Kazahstānas pastāvīgais pārstāvis ES Romans Vasiļenko paziņoja, ka valsts jau ir ieguldījusi 30,3 miljardus eiro transporta infrastruktūras attīstībā un plāno turpmākajos gados ieguldīt vēl 13 miljardus eiro, tostarp Transkaspijas starptautiskā transporta maršruta (TCITR) attīstībā. Šie līdzekļi tiks izmantoti dzelzceļa energoefektivitātes uzlabošanai, jaunas, klimata ziņā noturīgas dzelzceļa līnijas būvniecībai vairāk nekā 300 km garumā un digitālās infrastruktūras attīstībai, tostarp zemūdens optiskās šķiedras kabeļa ierīkošanai Kaspijas jūras dibenā starp Kazahstānu un Azerbaidžānu.