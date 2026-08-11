Lietuvu satricina pedofilijas skandāls baznīcā - jaunākajam cietušajam vien 12 gadi
Lietuvas sabiedrību satricinājis pedofilijas skandāls baznīcā - Viļņas arhidiecēzes priesterim izvirzītas apsūdzības par seksuāliem noziegumiem pret nepilngadīgajiem. Prokuratūra norāda, ka priestera upuru vidū ir 11 cilvēki, no kuriem jānākie bērni bijuši vien 12 gadus veci.
Viļņas apgabala prokuratūras galvenais prokurors Justs Laucjus otrdien informēja, ka lietā par cietušajiem atzīti 11 cilvēki un priesterim izvirzītas 34 apsūdzības par apzinātiem noziegumiem, kas vērtējami gan kā vidēji, gan ļoti smagi. Apsūdzības izvirzītas par noziegumiem pret seksuālo autonomiju un integritāti, noziegumiem pret bērniem un noziegumiem pret morāli.
Prokurors sacīja, ka garīdzniekam tiek izvirzītas apsūdzības 13 gadījumos par bērnu mudināšanu uz alkohola lietošanu, deviņos bērnu pornogrāfijas izmantošanas gadījumos, četros personu, kas jaunākas par 16 gadiem, seksuālas izmantošanas gadījumos un trīs gadījumos par seksuālās vēlmes apmierināšanu, pārkāpjot nepilngadīgā seksuālo autonomiju par atlīdzību. Priesterim tiek izvirzītas arī divas apsūdzības par nepilngadīgā izvarošanu un viena apsūdzība par maza bērna izvarošanu.
"Šajā lietā par cietušajiem ir atzītas 11 personas, kuras noziegumu izdarīšanas brīdī bija vecumā no 12 līdz 18 gadiem," sacīja Laucjus.
"Pierādījumi liecina, ka šie noziegumi, kā norādīts apsūdzībā, tika pastrādāti no 2002. līdz 2025. gadam - 23 gadu periodā," piebilda prokurors. Vairums noziegumu, iespējams, tika pastrādāti Romas katoļu baznīcas dzīvojamās telpās, kur tolaik dzīvoja priesteris. Noziegumi tika pastrādāti sešās vietās visā Lietuvā, galvenokārt Viļņas arhidiecēzes teritorijā.
Apsūdzētajam ir noteikts izbraukšanas aizliegums, un viņa pase ir nodota glabāšanā tiesībsargājošajās iestādēs. Viņa aktīvi ir arestēti, lai nodrošinātu iespējamās civilprasības no cietušajiem. Saskaņā ar Lietuvas Kriminālkodeksu par vissmagāko apsūdzību maksimālais sods ir 15 gadi cietumā.
Noziegumus bija grūti atklāt, jo par tiem netika ziņots
Prokurors norādīja, ka iespējamos noziegumus bija grūti atklāt, jo gadu desmitiem netika iesniegtas nekādas sūdzības, kas uzsver šādu nodarījumu ārkārtīgi latento raksturu. Aizvadītajā gadā Lietuvas diecēzes saņēma divus ziņojumus par iespējamu nepilngadīgo seksuālu izmantošanu, un abos gadījumos tika uzsāktas kanoniskās izmeklēšanas.
Līdz gada beigām diecēzēs turpinājās piecas izmeklēšanas par iespējamu seksuālu vardarbību, no kurām divas tika sāktas 2025. gadā un trīs iepriekšējos gados. Lietuvas Bīskapu konference ziņoja, ka 2025. gadā notikušas 17 apmācības par drošas vides radīšanu nepilngadīgajiem, kurās piedalījušies 287 cilvēki, tostarp garīdznieki, mūki, kā arī katoļu organizāciju darbinieki un brīvprātīgie.
Viļņā uzsākta vēl viena lieta pret katoļu priesteri
Prokuratūra arī paziņoja, ka jūnijā Viļņas pilsētas rajona tiesai tika nosūtīta vēl viena krimināllieta, kurā iesaistīts cits katoļu priesteris. Šim priesterim ir izvirzīta apsūdzība par bērnu pornogrāfijas glabāšanu. Viņam ir arī noteikts aizliegums izbraukt no valsts. Laucjus norādīja, ka šajā konkrētajā lietā nav tiešu cietušo.
"Tas attiecas uz pornogrāfisku materiālu, kurā attēlots bērns vai persona, kas attēlota kā bērns. Mēs runājam par vizuāliem artefaktiem," sacīja Laucjus. Prokurors teica, ka sadarbība ar Viļņas arhidiecēzi abos gadījumos ir bijusi konstruktīva. Abi priesteri ir atstādināti no pienākumu pildīšanas un pašlaik neveic sabiedrisko pastorālo darbu.