Maskava gatavo kara eskalāciju: Putins vēlas demonstrēt kontroli pār situāciju
Krievija, visticamāk, gatavo nākamo posmu ieilgušajā karā pret Ukrainu. Maskava turpina palielināt militāro spiedienu, stiprina savas uzbrukuma spējas un meklē iespējas atgūt iniciatīvu kaujas laukā.
Maskava pastiprina raķešu triecienus Ukrainai, palielina tālas darbības ieroču ražošanu un gatavojas mobilizācijai. Pastāv pazīmes, ka Kremlis plāno eskalēt karadarbību, lai atgūtu iniciatīvu. Par to raksta izdevums "Newsweek".
Spriežot pēc visa, Krievijas diktators Vladimirs Putins vēlas demonstrēt, ka joprojām kontrolē situāciju. Lai to panāktu, viņš var mēģināt paaugstināt kara intensitāti.
"Fronte virzās lēni, taču resursi eskalācijai ir pieejami," norādīja Ukrainas parlamenta deputāts Olehs Dunda.
Viņš piebilda, ka Kremlis saskata iespēju logu, jo ASV ir pievērsušās Irānai, bet Eiropa joprojām rīkojas pārāk lēni. Visticamāk, Kremlis eskalācijas vilni atliks līdz parlamenta vēlēšanu beigām.
Eksperti un Ukrainas amatpersonas izskata vairākus scenārijus, kā Krievija varētu pastiprināt karadarbību. Kodolieroču izmantošana tiek uzskatīta par maz ticamu. Par reālāku tiek uzskatīta jauna mobilizācijas kārta Krievijā, lai ieņemtu visu Donbasu, vienlaikus pastiprinot triecienus Ukrainas pilsētām.
Vēl viena iespēja Krievijai ir radusies saistībā ar Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēmu trūkumu, kas spētu pārtvert ballistiskās raķetes. Krievija jau pastiprina ballistiskos triecienus Kijivai un citām apdzīvotām vietām valstī.
Vēl viena pazīme, kas liecina par Maskavas gatavošanos eskalācijai, ir aktīvāka Ziemeļkorejas iesaiste agresijā. Saskaņā ar Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska teikto, Maskava plāno piesaistīt aptuveni 50 000 Ziemeļkorejas karavīru tā dēvētajai "speciālajai militārajai operācijai" (Krievijas lietotais apzīmējums karam Ukrainā).
Ir zināms, ka Krievijā jau ieradusies Ziemeļkorejas karaspēka vienība, lai piedalītos uzbrukumos Ukrainai. Savukārt Phenjana iegūst kaujas pieredzi, ko tā nākotnē varētu izmantot pret Dienvidkoreju.
Pēc vēlēšanām Krievijā, visticamāk, notiks arī jauna mobilizācijas kārta. Saskaņā ar Kijivas sniegto informāciju Kremlis plāno piespiedu kārtā iesaukt armijā aptuveni 500 000 cilvēku.
Tas būtu ārkārtīgi riskants solis, kas Kremlim varētu radīt ekonomiskas problēmas un pastiprināt neapmierinātību sabiedrībā.
Uz pazīmēm par eskalāciju norādījis arī Ukrainas prezidents.
Katrs Krievijas solis — ballistisko raķešu ražošanas palielināšana, Ziemeļkorejas sistēmu iesaistīšana, gatavošanās mobilizācijai — tas viss liecina, ka Maskava gatavojas nevis mieram, bet eskalācijai, komentējot nesenos okupantu raķešu triecienus , paziņoja Zelenskis.
"Pasaulei ir jāreaģē jau tagad, nevis jāgaida. Nepieciešams lielāks sankciju spiediens tieši pret uzņēmumiem, kas strādā Krievijas kara vajadzībām, kā arī lielāka pretgaisa aizsardzības palīdzība Ukrainai — tas viss ir nepieciešams, lai mieram būtu iespēja," rakstīja prezidents.