Lielbritānija ES pilsoņiem sākusi atņemt pēc "Brexit" piešķirtās uzturēšanās tiesības
Pēc gadiem, kas pavadīti, strādājot un veidojot savu dzīvi Lielbritānijā, tagad, iespējams, tūkstošiem Eiropas Savienības (ES) pilsoņu saņems paziņojumu, ka viņiem vairs nav nekādu tiesību tur palikt.
Kā vēsta britu izdevums "The Guardian", Apvienotās Karalistes Iekšlietu ministrija atsevišķiem ES pilsoņiem ir sākusi atņemt pēc "Brexit" piešķirtās uzturēšanās tiesības.
Šis negaidītais solis ir raisījis nopietnas bažas par to, vai Lielbritānija ievēro saistības, ko tā uzņēmās, izstājoties no Eiropas Savienības.
Uzturēšanās tiesības piešķirtas "kļūdas pēc"
Vismaz 100 cilvēku saņēmuši Iekšlietu ministrijas vēstules, kurās teikts, ka viņiem uzturēšanās tiesības piešķirtas „kļūdas dēļ”. Kāda Portugāles pilsone, kura Lielbritānijā strādā Nacionālajā veselības dienestā (NHS) un studē doktorantūrā, stāsta, ka viņas dzīve sagriezusies kājām gaisā pēc tam, kad Iekšlietu ministrija paziņojusi, ka tiesības dzīvot Lielbritānijā viņai esot piešķirtas „kļūdas dēļ”. Viņa ir viena no vairāk nekā miljona ES pilsoņu, kuri saņēmuši pagaidu iedzīvotāja statusu, jo pirms Brexit Lielbritānijā bija nodzīvojuši mazāk nekā piecus gadus. Sieviete gaidīja, ka viņas statuss bez problēmām tiks mainīts uz pastāvīgo, un bija satriekta, saņemot ministrijas vēstuli.
"Jūtos pilnīgi satriekta, jo tas ietekmēs tik daudzas manas dzīves jomas,” sacīja Gabriela, kuras vārds mainīts, lai aizsargātu viņas identitāti.
Viņa pauda bažas, ka, beidzoties likumīgajām tiesībām uzturēties Lielbritānijā, varētu nonākt tā dēvētajā naidīgajā imigrācijas kontrolē.
"Es varu zaudēt darbu. Iespējams, man vairs nebūs tiesību īrēt dzīvokli, kurā šobrīd dzīvoju, jo, protams, man saimniekam ir jāpierāda, ka man ir tiesības šeit dzīvot un īrēt mājokli. Tas var ietekmēt arī manu bankas kontu. Es strādāju NHS, turklāt strādāju arī citās medicīnas iestādēs – man ir trīs dažādi darba līgumi, un es nezinu, kas ar tiem notiks. Tas viss rada milzīgu stresu,” viņa sacīja.
Netklāj, cik daudz cilvēkiem vēstules izsūtītas
Tagad Iekšlietu ministrija pārskata to cilvēku lietas, kuriem jāiesniedz pieteikums pagaidu statusa maiņai uz pilntiesīgu pastāvīgā iedzīvotāja statusu.
Šajā grupā ir arī bērni, personas, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) pilsoņi, kā arī cilvēki, kuri Lielbritānijā ieradušies pēc 2020. gada 31. decembra.
Ministrija atteikusies atklāt, cik cilvēkiem vēstules nosūtītas, taču pilsoņu tiesību aizstāvības organizācija the3million, izmantojot informācijas pieprasījumu, noskaidrojusi, ka martā vien šādu vēstuli saņēmuši 95 cilvēki.
Gabrielas gadījumā situāciju sarežģī viņas izcelsme – viņai ir Brazīlijas un Portugāles pilsonība. Pieteikšanās brīdī viņai vēl nebija izsniegta Portugāles pase, un tieši to tagad Iekšlietu ministrija apšauba. Tomēr sieviete uzsver, ka ministrijai neko nav slēpusi, tostarp faktu, ka viņas tēvs ir portugālis, kas padara viņu par ES pilsoni jau kopš dzimšanas.
Piecu lappušu vēstulē ministrija norādījusi, ka tai kļuvis zināms, ka Gabriela pagaidu iedzīvotāja statusu saņēmusi bez nepieciešamajiem pierādījumiem, kas pirms 2020. gada 31. decembra pusnakts apliecinātu viņas atbilstību „attiecīgā EEZ pilsoņa” statusam.
„Pamatojoties uz pašlaik pieejamo informāciju un pierādījumiem, tiek uzskatīts, ka jūsu pagaidu iedzīvotāja statuss piešķirts kļūdas dēļ,” teikts vēstulē.
Draud izraidīšana no valsts
Organizācijas "the3million" vadītājas pienākumu izpildītāja Monika Hokinsa norāda, ka šīs Iekšlietu ministrijas retrospektīvās pārbaudes daudziem būs graujošas.
Organizācijai esot zināmi desmitiem šādu gadījumu, taču tā bažījas, ka līdzīgas vēstules, kurās cilvēkiem draud izraidīšana no valsts, varētu saņemt simtiem vai pat tūkstošiem cilvēku.
"Cilvēki pieteicās ES pilsoņu reģistrācijas shēmai labticīgi, un Iekšlietu ministrija pirms vairākiem gadiem viņiem šo statusu apstiprināja. Viņi paļāvās uz šiem lēmumiem, veidojot savu dzīvi un laižot saknes Apvienotajā Karalistē," uzsver Hokinsa. "Mēs uzklausām cilvēkus, kuri veido karjeru, kuru bērni iet vietējās skolās un nepazīst nevienu citu valsti. Un tagad, pēc pieciem gadiem, kad viņi piesakās pastāvīgajam statusam, viņiem paziņo, ka tas viss bijis tikai pārpratums!"
Pretrunā ar "Brexit" vienošanos
Gabriela Iekšlietu ministrijas lēmumu pārsūdzējusi. Šis jautājums satraucis arī Neatkarīgo uzraudzības iestādi (IMA) – likumā noteiktu institūciju, kuras uzdevums ir uzraudzīt ES pilsoņu tiesību sadaļas īstenošanu saskaņā ar Lielbritānijas un ES izstāšanās līgumu. IMA paziņojusi, ka ir paudusi Iekšlietu ministrijai bažas par to, ka šāda politika varētu būt pretrunā ar ES un Lielbritānijas izstāšanās līgumu.
Kā skaidro Hokinsa, saskaņā ar vienošanos uzturēšanās statusu "drīkst atņemt tikai tad, ja tas ir patiešām samērīgi", taču Iekšlietu ministrija "šo nosacījumu pilnībā ignorē". Viņa šādu pieeju sauc par "pilnīgi nepieņemamu" un pieprasa ministrijai pārskatīt savu politiku.
Tikmēr Lielbritānijas Iekšlietu ministrija aizbildinās, ka nekomentē atsevišķus gadījumus.
Tā paziņojusi, ka personas, kurām statuss piešķirts kļūdas dēļ, varot meklēt citus legālus ceļus, lai paliktu valstī, piemēram, pieprasot vīzas.
Ministrija arī uzsvēra, ka cilvēkiem ļaus palikt valstī līdz viņu pagaidu iedzīvotāja statusa termiņa beigām. Šajā laikā viņi varēs meklēt citus risinājumus. Viņi arī varot pieteikties pastāvīgā iedzīvotāja statusam un gadījumā, ja pieteikums tiek noraidīts, lēmumu pārsūdzēt.