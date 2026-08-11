Okupanti 20 km no frontes sapulcēja tehnikas kolonnu: leģendārā "Azov" brigāde to iznīcināja ar FPV dronu baru
"Azov" karavīri 20 km no frontes līnijas sagrāva lielu Krievijas bruņoto spēku tehnikas kolonnu. Leģendārā brigāde publicēja video, kur fiksēts uzbrukums okupantu tehnikai.
Ukrainas FPV droni uzbruka lielai Krievijas bruņoto spēku tehnikas koncentrācijai frontes aizmugurē. Tie ielidoja 20 km dziļumā okupētajās teritorijās. Operāciju veica 12. brigādes "Azov" bezpilota sistēmu bataljons. Nav ziņots, kurā frontes sektorā operācija tika veikta. Krievi bija savākuši vairāk nekā 20 tehnikas vienības vienā kolonnā, cerot, ka Ukrainas spēki to nespēs sasniegt.
"Azov" paziņoja: ""Azov" bezpilota lidaparātu operatoriem attālums līdz ienaidniekam nav šķērslis. Gandrīz 20 km no kaujas kontakta līnijas krievi mēģināja pārvietot transporta kolonnu, paļaujoties uz drošu attālumu. Taču viņi smagi kļūdījās."
Kolonnai uzbruka Ukrainas FPV dronu bars, iznīcinot ievērojamu daudzumu ienaidnieka tehnikas.
"Nogalināšanas zona sniegsies vēl dziļāk aizmugurē. Bēdziet, okupanti, no Ukrainas zemes, kamēr jums vēl ir ar ko bēgt," Krievijas spēkiem ieteica "Azov" karavīri.