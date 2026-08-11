Ebolas uzliesmojuma novēršanas pasākumi ārstniecības centrā Kongo.
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Šodien 16:12
Ar Ebolas vīrusu saslimušo skaits jau pārsniedzis 2000
Kongo Demokrātiskajā Republikā Ebolas vīrusa uzliesmojums prasījis jau vairāk nekā 2000 cilvēku dzīvību, liecina otrdien publiskotie oficiālie dati.
Līdz otrdienai apstiprināts 4381 inficēšanās gadījums ar Ebolas vīrusu, bet mirušo skaits sasniedzis vismaz 2011. Savukārt slimnīcās vai izolācijā šobrīd atrodas 704 pacienti.
Pašreizējo infekcijas uzliesmojumu izraisījis retais vīrusa Bundibudžo paveids, un tas sākotnēji netika konstatēts, izmantojot konvencionālos testus. Šobrīd nav vakcīnas pret šo vīrusa paveidu.
Ebolas vīruss pirmo reizi tika identificēts 1976. gadā, un pašreizējais 17. uzliesmojums ir lielākais, kādu līdz šim piedzīvojusi Kongo DR.