Trauksmes zvans cilvēcei: zinātnieki atklāj, kas notiks, ja izkusīs visi Zemes ledāji
Savu miljardiem gadu ilgajā vēsturē Zeme ir pieredzējusi neskaitāmas klimata pārmaiņas - ledāji ir gan veidojušies, gan izzuduši. Taču tagad, saskaroties ar strauju globālo sasilšanu, zinātnieki ir izpētījuši, kādas būtu sekas, ja pēkšņi izkustu visi pasaules ledāji.
Britu medija "Daily Mail" apkopotā zinātnieku informācija iezīmē dramatisku nākotnes scenāriju simtiem miljonu cilvēku visā pasaulē. Pētnieki aplēsuši, ka, neskaitot masīvos Grenlandes un Antarktīdas ledus vairogus, pārējos pasaules ledājos ir ieslēgti vēl aptuveni 150 000 kubikkilometru ledus. Jaunākā analīze liecina, ja šīs ledus masas pilnībā izkustu, globālais jūras līmenis celtos par vairāk nekā 32,3 centimetriem.
Kūst ātrāk, nekā spēj atjaunoties
Zemes vidējai temperatūrai turpinot celties, jau tagad skaidri redzams, ka daudzi ledāji sarūk satraucošā ātrumā. Tieši kalnu ledāji kalpo par vienu no uzskatāmākajiem planētas sasilšanas pierādījumiem. Pēdējo desmitgažu novērojumi liecina, ka Alpos, Andos un Himalajos ledus zudums ir dramatisks, jo siltais gaiss to kausē daudz ātrāk, nekā snigšana spēj atjaunot. Zinātnieki prognozē, ka mēreno platuma grādu ledāji, tostarp Alpos esošie, jau tuvāko desmitgažu laikā varētu izkust pavisam.
Talkā nāk mākslīgais intelekts
Lai iegūtu precīzus datus par ledāju stāvokli, zinātnieki izstrādāja mākslīgā intelekta modeli "IceBoost v2.0". Šī sistēma tika apmācīta, izmantojot vairāk nekā septiņus miljonus ledus biezuma mērījumu no visas pasaules. Pētnieki šos milzu datu masīvus apvienoja ar 26 dažādiem fiziskiem un ģeogrāfiskiem faktoriem, piemēram: reljefa slīpumu un izliekumu; ledus slāņa kustības ātrumu; reģiona temperatūru.
Izmantojot šo apjomīgo informāciju, mākslīgais intelekts aprēķināja katra Rendolfa ledāju reģistrā – šobrīd pilnīgākajā pasaules ledāju katalogā – iekļautā ledāja biezumu un kopējo tilpumu. Rezultāti izrādījās pārsteidzoši: jaunās sistēmas aprēķini ar reālajiem lauka novērojumiem sakrita par 40 procentiem precīzāk nekā līdz šim izmantotās metodes. Tas pētniekiem beidzot sniedzis skaidru ainu par pasaules ledus rezervēm. Piemēram, atklājies, ka Geikija plato Grenlandes austrumos slēpj gandrīz divreiz vairāk ledus, nekā tika uzskatīts iepriekš, ledus slānim tur sasniedzot pat divu kilometru biezumu. Pētnieki uzsver, ka izstrādātais modelis kalpos par neaizstājamu rīku, lai veidotu detalizētas simulācijas par ledāju izmaiņām līdz pat 2100. gadam un to reālo ietekmi uz globālā okeāna līmeņa celšanos.
Dzeramā ūdens krīze
Secinājumi ir skarbi: pilnīga pasaules kalnu ledāju izkušana un jūras līmeņa celšanās par vairāk nekā 32 centimetriem radītu katastrofālas sekas simtiem miljonu cilvēku, kuri dzīvo piekrastes pilsētās visā pasaulē. Tomēr applūstošas teritorijas nav vienīgā problēma. Pētījums iezīmē vēl kādu kritisku apdraudējumu, jo līdz ar ledāju izzušanu cilvēce neatgriezeniski zaudētu arī vitāli svarīgas saldūdens rezerves, kas daudziem reģioniem ir galvenais dzeramā ūdens avots.