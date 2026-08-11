Bijušajam Sīrijas prezidentam Asadam piespriests nāvessods
Sīrijas tiesa atzinusi gāzto prezidentu Bašaru al Asadu un viņa jaunāko brāli par vainīgiem kara noziegumos un noziegumos pret cilvēci, otrdien aizmuguriski abiem piespriežot nāvessodu. Spriedums saistīts ar noziegumiem 14 gadus ilgā Sīrijas konflikta laikā, kurā tika nogalināti aptuveni pusmiljons cilvēku.
“Bašars Asads izmantoja valsts institūcijas, lai pastrādātu kara noziegumus un noziegumus pret cilvēci,” tiesas sēdē, kas tika pārraidīta tiešraidē valsts televīzijā, sacīja tiesnesis Faharadīns al Arjans.
Tajā pašā lietā nāvessods piespriests arī Asada brālēnam no mātes puses Atifam Nadžibam, kuru tiesa atzina par vainīgu represiju vadīšanā Sīrijas dienvidu provincē Darā. Tieši šajā reģionā 2011. gadā sākās sacelšanās pret Asada režīmu, kas vēlāk pārauga 14 gadus ilgā pilsoņu karā.
Pastiprinātas drošības apstākļos Nadžibs spriedumu sagaidīja tiesas zālē, stāvot ieslodzīto būrī un tērpies cietumnieka formastērpā. Pie tiesas ēkas Damaskas centrā bija pulcējušies cilvēki, lai dzirdētu spriedumu. Nadžibs, kuram ASV Finanšu ministrija 2011. gada aprīlī noteica sankcijas, vēlāk tika aizturēts un ir viena no augstākā ranga Sīrijas amatpersonām, kas nonākusi tiesas priekšā.
Bijušais Sīrijas armijas brigādes ģenerālis Nadžibs 2011. gadā Asada valdīšanas laikā vadīja Politiskās drošības nodaļu Darā. Viņa darbības laikā tika aizturēti un spīdzināti vairāk nekā desmit pusaudži, kuri uz skolas sienas bija uzrakstījuši pret valdību vērstus saukļus. Šis gadījums kļuva par vienu no katalizatoriem plašajiem protestiem pret Asada drošības spēku represīvo politiku. Vardarbīgā protestu apspiešana vēlāk pārauga pilsoņu karā, kas noslēdzās ar Asada gāšanu pēc straujas nemiernieku ofensīvas.
Asads un viņa brālis Mahers pēc valdības krišanas 2024. gada decembrī aizbēga uz Krieviju, kur viņiem Krievijas diktators Vladimirs Putins piešķīra politisko patvērumu. Jaunās Sīrijas varasiestādes ir aicinājušas Krieviju izdot Bašaru al Asadu un viņa brāli.