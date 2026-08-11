Pasaulē

Trampa golfa spēli pieskata ne tikai miesassargi, bet arī pretgaisa aizsardzības sistēma

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv

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ASV prezidents Donalds Tramps spēlē golfu pilnvērtīgas pretgaisa aizsardzības sistēmas un radiolokācijas stacijas aizsegā.

Trampa golfa spēli pieskata ne tikai miesassargi, ...

ASV militārie spēki ap Donaldu Trampu izvietojuši jaudīgu pretgaisa aizsardzības sistēmu. Pavisam nesen tika novērota šāda aina, vēsta TWZ.

"LIV Golf" turnīra fināla kārtas laikā viņa golfa klubā Bedminsterā, Ņūdžersijas štatā, netālu no prezidenta tika pamanīts ASV armijas tuvas darbības rādiusa pretgaisa aizsardzības komplekss AN/TWQ-1 Avenger un radiolokācijas stacija AN/MPQ-64 Sentinel.

Gaisā tika pacelti arī F-16 iznīcinātāji, lai pārtvertu civilās lidmašīnas, kas ielidoja šajā apgabalā uz laiku noteiktajā ierobežotās gaisa telpas zonā.

Foto: AP/Scanpix
ASV prezidents Donalds Tramps spēlē golfu pilnvērtīgas pretgaisa aizsardzības sistēmas un radiolokācijas stacijas aizsegā.
ASV prezidents Donalds Tramps spēlē golfu pilnvērtīgas pretgaisa aizsardzības sistēmas un radiolokācijas stacijas aizsegā.

"The War Zone" vēsta, ka Ziemeļamerikas Aerokosmiskās aizsardzības pavēlniecība (NORAD) apstiprinājusi, ka komplekss "Avenger" tiek izmantots ASV armijā, lai palīdzētu Slepenajam dienestam nodrošināt Baltā nama vadītāja drošību.

"AN/TWQ-1 Avenger" ir mobils zenītraķešu komplekss uz "Humvee" automašīnas bāzes. Tas aprīkots ar vadāmajām "Stinger" raķetēm ar infrasarkanajām pašvadības galviņām.

Jauns.lv vēstīja, ka pēc pagājušajā mēnesī Turcijā aizvadītā NATO samita ASV prezidents Donalds Tramps valsti pameta, nevis ievērojot ierasto protokolu, bet gan stingras slepenības apstākļos. Baidoties no iespējama atentāta, prezidents lidostā tika paslēpts pārtikas piegādes automašīnā un nemanāmi nogādāts citā militārajā lidmašīnā. 

Šāds lēmums ticis pieņemts, baidoties par iespējamu Irānas uzbrukumu ASV prezidentam vai viņa lidaparātam. Tas, ka Turcija robežojas ar Irānu, tikai pastiprināja drošības dienestu bažas un lika rīkoties neierasti.

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