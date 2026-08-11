Trampa golfa spēli pieskata ne tikai miesassargi, bet arī pretgaisa aizsardzības sistēma
ASV prezidents Donalds Tramps spēlē golfu pilnvērtīgas pretgaisa aizsardzības sistēmas un radiolokācijas stacijas aizsegā.
ASV militārie spēki ap Donaldu Trampu izvietojuši jaudīgu pretgaisa aizsardzības sistēmu. Pavisam nesen tika novērota šāda aina, vēsta TWZ.
Un système de défense aérienne Avenger assurait la protection de Trump pendant qu'il jouait au golf.— Bounty et Rex (@JoelTarnawski) August 11, 2026
Le lanceur de missiles était positionné directement sur le terrain du club de golf du New Jersey.
La Maison Blanche a confirmé l'authenticité des images.🤯 https://t.co/hacroqwMsU pic.twitter.com/jAE2rstkwF
"LIV Golf" turnīra fināla kārtas laikā viņa golfa klubā Bedminsterā, Ņūdžersijas štatā, netālu no prezidenta tika pamanīts ASV armijas tuvas darbības rādiusa pretgaisa aizsardzības komplekss AN/TWQ-1 Avenger un radiolokācijas stacija AN/MPQ-64 Sentinel.
Gaisā tika pacelti arī F-16 iznīcinātāji, lai pārtvertu civilās lidmašīnas, kas ielidoja šajā apgabalā uz laiku noteiktajā ierobežotās gaisa telpas zonā.
"The War Zone" vēsta, ka Ziemeļamerikas Aerokosmiskās aizsardzības pavēlniecība (NORAD) apstiprinājusi, ka komplekss "Avenger" tiek izmantots ASV armijā, lai palīdzētu Slepenajam dienestam nodrošināt Baltā nama vadītāja drošību.
🇺🇸 #US: President Donald Trump was seen golfing at his Bedminster, New Jersey club with a missile-defense system deployed nearby, as F-16s were scrambled to intercept civilian aircraft that entered the temporary restricted airspace over the area.— POPULAR FRONT (@PopularFront_) August 10, 2026
NORAD said two general-aviation… pic.twitter.com/NyZbj9OUEo
"AN/TWQ-1 Avenger" ir mobils zenītraķešu komplekss uz "Humvee" automašīnas bāzes. Tas aprīkots ar vadāmajām "Stinger" raķetēm ar infrasarkanajām pašvadības galviņām.
Jauns.lv vēstīja, ka pēc pagājušajā mēnesī Turcijā aizvadītā NATO samita ASV prezidents Donalds Tramps valsti pameta, nevis ievērojot ierasto protokolu, bet gan stingras slepenības apstākļos. Baidoties no iespējama atentāta, prezidents lidostā tika paslēpts pārtikas piegādes automašīnā un nemanāmi nogādāts citā militārajā lidmašīnā.
Šāds lēmums ticis pieņemts, baidoties par iespējamu Irānas uzbrukumu ASV prezidentam vai viņa lidaparātam. Tas, ka Turcija robežojas ar Irānu, tikai pastiprināja drošības dienestu bažas un lika rīkoties neierasti.