Zemnieks Polijā dusmās ar traktoru uzar jauno asfaltu - par to viņam draud ilgs cietumsods
Ziņu virsrakstos nonācis kāds poļu zemnieks, kurš ar traktoru burtiski uzara svaigi noasfaltētu ceļu 200 metru garumā. Par šo rīcību vīrietim tagad draud līdz pat 10 gadus ilgs cietumsods.
60 gadus vecais poļu zemnieks apgalvo, ka ceļš atrodas uz viņam piederošas zemes un tā asfaltēšanas darbi veikti nelegāli. Līdz ar to šo skādi vīrietis izdarījis apzināti. Turklāt viņš apgalvo, ka ir gatavs to darīt vēlreiz. Izmeklētāju rīcībā esošie dokumenti gan liecina, ka zeme, uz kuras atrodas ceļš, pieder Glivices pašvaldībai, nevis zemniekam.
Vīrietis aizturēts un nopratināšanā atzinis, ka ar traktoru uzaris svaigi ieklāto asfaltu, taču turpinājis uzstāt, ka zeme pieder viņam. Prokuratūra viņam izvirzījusi apsūdzību par īpašuma tīšu bojāšanu. Par šādu nodarījumu Polijā var draudēt no viena līdz desmit gadiem cietumā. Pagaidām tiesa nolēmusi vīrieti apcietināt uz trim mēnešiem.
Glivices mēre Katažina Kučiņska-Budka paziņojusi, ka nodarītie zaudējumi tiek lēsti aptuveni 400 000 zlotu jeb 93 000 eiro apmērā. Bojāts ne tikai svaigi ieklātais asfalts, bet arī ceļa pamati, tādēļ remonts būs jāveic no jauna. Vietējie iedzīvotāji šī ceļa sakārtošanu esot gaidījuši gadiem. Policija arī noskaidrojusi, ka incidenta brīdī zemnieks bijis skaidrā.
Šis gadījums atgādina nesen notikušu mazliet līdzīgu incidentu Polijā, kad kāds traktora vadītājs, būdams alkohola reibumā, uzbraucis uz dzelzceļa pārbrauktuves brīdī, kad tuvojās pasažieru vilciens. Negadījumā tika apdraudētas aptuveni 500 cilvēku dzīvības.