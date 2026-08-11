VIDEO: skandāls Somijā - policijas auto pakaļdzīšanās laikā lielā ātrumā notriec 15 gadus vecu mopēdistu
Somijā plašu rezonansi un sabiedrības sašutumu izraisījis incidents Tūsulā, kur netrafarēta policijas automašīna pakaļdzīšanās laikā taranējusi 15 gadus vecu mopēda vadītāju, iegrūžot viņu grāvī. Sociālajos tīklos izplatītais video kalpojis par pamatu divu atsevišķu izmeklēšanu uzsākšanai – tiesībsargājošās iestādes vērtē gan likumsarga rīcības pamatotību, gan cietušā jaunieša atbildību.
Pusaudzis palielinājis ātrumu
Negadījums noticis jauniešu mopēdistu saieta laikā 8. augustā. Patrulējošie likumsargi pamanīja transportlīdzekli, kuram trūka aizmugurējās valsts reģistrācijas numura zīmes. Kad policija mēģināja 15 gadus veco pusaudzi apturēt pārbaudei, viņš nepakļāvās prasībām, strauji palielināja ātrumu un mēģināja aizbēgt, vēsta "Helsinki Times".
Sākās pakaļdzīšanās, kas drīz vien noslēdzās ar sadursmi. Netrafarētā policijas automašīna taranēja bēgošo mopēdu, kā rezultātā jaunietis zaudēja vadību un ietriecās grāvī un tuvumā esošajā nožogojumā. Pusaudzis negadījumā guvis traumas, taču tās, par laimi, nav bīstamas dzīvībai.
Reaģējot uz sabiedrībā izskanējušo informāciju un publiskotajiem kadriem, Somijas Ģenerālprokuratūra ir sākusi kriminālprocesu pret iesaistīto policistu. Viņš tiek turēts aizdomās par dienesta pienākumu pārkāpšanu, satiksmes drošības apdraudēšanu un miesas bojājumu nodarīšanu. Uz izmeklēšanas laiku šis likumsargs ir atstādināts no satiksmes uzraudzības pienākumu pildīšanas.
Vienlaikus tiek vērtēta arī paša jaunieša atbildība, kuru apsūdz vairākos pārkāpumos. Pusaudža ķiverē iebūvētās kameras video analīze liecina, ka bēgšanas laikā viņš traucies ar ātrumu aptuveni 90 kilometri stundā. Somijā šādiem transportlīdzekļiem maksimālais atļautais ātrums ir tikai 45 km/h. Jaunietis arī apsūdzēts satiksmes drošības apdraudēšanā un transportlīdzekļa vadīšanā bez atbilstošām tiesībām.
Apšauba policijas rīcības samērīgumu
Lai gan jaunietis rupji pārkāpa likumu un metās bēgt, notikušais ir izraisījis plašas diskusijas sabiedrībā. Drošības eksperti apšauba policijas rīcības samērīgumu. Speciālisti norāda uz vispārpieņemtu praksi: bēgošs pusaudzis uz mopēda bez numura zīmes nav pietiekams iemesls, lai izšķirtos par tik bīstamu manevru kā taranēšana 90 km/h ātrumā. Viņi norāda, ka likumsargiem pakaļdzīšanās bija nekavējoties jāpārtrauc, ja tā bēdzējam un apkārtējiem sāk radīt ievērojami lielāku apdraudējumu nekā viņa sākotnēji izdarītais pārkāpums.