Putina vizītes dēļ Novosibirskas iedzīvotājus "ieslēdz" pašu mājās
Novosibirskas iedzīvotājiem ieteica neiziet ielās un netuvoties logiem laikā, kad pilsētā vizītē atradīsies diktators Putins.
Pirms Vladimira Putina vizītes Novosibirskā vietējiem iedzīvotājiem ieteica ierobežot pārvietošanos un ievērot īpašus drošības pasākumus. Daļa no šiem ieteikumiem izrādījās absurdi.
Medijs "NeMoskva" vēsta, ka pilsētas iedzīvotājiem ieteica atturēties no došanās ārā prezidenta korteža pārvietošanās laikā, netuvoties logiem un neizmantot elektroniskās un optiskās ierīces.
Līdzīgi ierobežojumi tika noteikti arī Novosibirskas Valsts universitātes studentiem, kuri dzīvo kopmītnēs. Turklāt viņiem tika aizliegts brīvi pārvietoties pa universitātes pilsētiņu.
Jauno mācību un zinātnes centra ēku apkārtnē tika uzstādīti nožogojumi, kurus parasti izmanto masu pasākumu laikā. Tāpat lielākajā daļā Akadēmiskās pilsētiņas un centrālajās ielās uz laiku tika ierobežota elektrisko skrejriteņu noma.
Putins ieradās Novosibirskā naktī uz 11. augustu. Jau pirmdienas vakarā policijas darbinieki sāka ieņemt pozīcijas gar viņa korteža maršrutu.