VIDEO: "No sienām krita zemē ķieģeļi!” Kolumbijas postošajā zemestrīcē sagruvušas vairāk nekā 100 ēkas. Zem drupām tiek meklēti izdzīvojušie
Spēcīgajā 7,4 magnitūdu zemestrīcē, kas pirmdien satricināja Kolumbijas rietumus, bojā gājuši vismaz 132 cilvēki, un sagruvušas vairāk nekā 100 ēkas. Kamēr glābēji zem drupām turpina meklēt izdzīvojušos, aculiecinieki stāsta par satricinājuma brīdī piedzīvotajām šausmām.
Jau ziņots, ka Kolumbijā pēc vienas no spēcīgākajām zemestrīcēm pēdējos gados valstī izsludināta ārkārtas situācija. Zemestrīce valsti skāra plkst. 7.34 pēc vietējā laika, un tajā vissmagāk cietusi Pereiras pilsēta un tās apkārtne, kur vietējās varasiestādes ziņojušas par vismaz 40 bojāgājušajiem un 65 sabrukušām ēkām. Tāpat smagi cietusi Kali pilsēta, kurā sabrukušas vismaz 32 ēkas, un postījumi konstatēti arī reģionālajās lidostās.
Zemestrīces aculiecinieki medijiem atklāj, ka pēc spēcīgajiem triecieniem pilsētās valdījusi panika. "Es nekad neko tādu neesmu piedzīvojis. Mēs skrējām ārā [no viesnīcas] pidžamās. Tai nav nodarīti būtiski strukturāli bojājumi, tomēr sienās ir manāmas plaisas, arī krāsa un apmetums ir nolobījušies," medijam BBC norāda Lielbritānijas pilsonis Dens Katlers, kurš pamodās no zemestrīces radītajiem triecieniem.
"Visi kliedza... Es redzēju, kā no blakus esošajām ēkām nāk putekļi, bet no sienām krīt ķieģeļi," norādīja zemestrīcē cietusī Andželika. Arī žurnālists Luiss Felipe Molina norāda, ka grūdienu laikā visapkārt skanējuši kliedzieni. "Man ir 450 grāmatas, un [pēc zemestrīces] plauktos bija palikušas tikai dažas. [Triecienu laikā] Varēja dzirdēt plīstošu stiklu un cilvēku kliedzienus. Tā bija briesmīga un biedējoša pieredze," norāda Molina.
Zemestrīce Kolumbiju skārusi mazāk nekā divus mēnešus pēc tam, kad divi spēcīgi pazemes grūdieni nodarīja plašus postījumus tās kaimiņvalstij Venecuēlaai - jau ziņots, ka šajos triecienos gāja bojā vairāk nekā 6300 cilvēku.
Kolumbijas prezidents Abelardo de la Espriella, kas cita starpā stājās amatā tikai piektdien, pēc notikušā izsludinājis valsts mēroga ārkārtas situāciju. Viņš informēja, ka līdztekus bojāgājušajiem zemestrīcē bojāti vairāk nekā 1500 mājokļu. Pieaugot izpratnei par katastrofas apmēriem, atbalstu Kolumbijai piedāvājušas vairākas valstis un starptautiskās organizācijas.
Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena norādījusi, ka glābšanas darbos tiek izmantoti Eiropas Savienības satelīta “Copernicus” dati. ASV valsts sekretārs Marko Rubio paziņojis, ka ASV rūpīgi seko situācijai un ir gatavas sniegt palīdzību. Solidaritāti Kolumbijas iedzīvotājiem paudis arī Salvadoras prezidents Naibs Bukele, kas piedāvājis Kolumbiju nodrošināt ar papildus personālu un aprīkojumu.