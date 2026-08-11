Ekstremāla situācija Vācijā: iedzīvotājus pat lūdz neiet dušā
Mānas–Kinčigas apgabalā varasiestādes aicināja iedzīvotājus atteikties no dušas, vannas un citām ūdeni patērējošām darbībām.
Viss pieejamais ūdens šobrīd ir nepieciešams lielu meža ugunsgrēku dzēšanai. Viena no ugunsgrēka platībām jau sasniegusi aptuveni 30 tūkstošus kvadrātmetru, un stiprā vēja dēļ liesmas turpina izplatīties.
Vācijas Mānas–Kinčigas apgabala iedzīvotājiem ieteikts iespēju robežās atteikties no dušas un vannošanās — plašo meža ugunsgrēku dēļ reģionā ūdens krājumi pašlaik ir nepieciešami uguns liesmu dzēšanai.
"Iespēju robežās atsakieties no dušas, vannošanās, dārzu laistīšanas, kā arī citām darbībām, kurām nepieciešams liels ūdens daudzums," teikts apgabala administrācijas paziņojumā.
Vācijā pašlaik vienlaikus tiek dzēsti vairāki lieli ugunsgrēki, tostarp Lejassaksijas dienvidos, Augšpfalcā un Mānas–Kinčigas apgabalā, un varasiestādes bažījas par turpmāku liesmu izplatīšanos.
Ūdeni tagad vajadzētu izmantot tikai "absolūti nepieciešamajā" apjomā. Ugunsgrēka platība reģionā jau sasniegusi aptuveni 30 000 kvadrātmetru, un vējš nepārtraukti pastiprina liesmas.
Saskaņā ar Vācijas Meteoroloģijas dienesta (DWD) meža ugunsgrēku riska datiem daudzos valsts reģionos šajās dienās risks ir augsts vai ļoti augsts, kas atbilst 4. un 5. līmenim piecu punktu skalā, vēsta "Euronews".
Pašlaik vissmagāk skartie ir valsts dienvidrietumu reģioni. Tomēr tuvākajās dienās paaugstinātas bīstamības zona paplašināsies: šai piektdienai DWD izsludinājis augstu meža ugunsgrēku risku gandrīz visā Vācijas teritorijā.
Meteoroloģijas dienestā uzsver, ka galvenā problēma šogad ir ilgstošais sausums. "Atsevišķos Vācijas reģionos augsne pašlaik ir neparasti stipri izžuvusi. Augsnes mitruma izmaiņu dinamika atgādina sausuma gadus — 2018. un 2022. gadu; daba un lauksaimniecība cieš arvien vairāk," teikts paziņojumā.
Rietumeiropā šā gada jūnijs un jūlijs kļuvuši par karstākajiem visā meteoroloģisko novērojumu vēsturē. Vidējā temperatūra sasniedza 21,6 grādus. Jaunais rekords ir par 2,8 grādiem augstāks nekā iepriekšējais maksimālais rādītājs, ziņo klimata dienests "Copernicus", kura galvenā mītne atrodas Bonnā.
Savukārt saskaņā ar Roberta Koha institūta datiem karstums šogad Vācijā jau prasījis aptuveni 11 900 cilvēku dzīvību.