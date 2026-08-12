Eiropu pārņem "saldā" krīze - sekas izjutīs miljoni
Jau 2026. gadā pasaulē un jo īpaši Eiropā klimatisko faktoru dēļ prognozē būtisku cukura ražošanas samazināšanos.
Kā šā gada augustā ziņo "The Guardian", pasaules pārtikas cenas sasniegušas augstāko līmeni trīsarpus gadu laikā, jo vasaras karstuma viļņi un konflikti Ukrainā un Tuvajos Austrumos palielina lauksaimniecības produkcijas izmaksas.
ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (FAO) pārtikas preču cenu indekss pagājušajā mēnesī sasniedza augstāko līmeni kopš 2023. gada janvāra pēc labības, cukura un augu eļļas cenu kāpuma.
FAO norādīja, ka karstuma viļņi ir viens no faktoriem, kas ietekmē kviešu ražību vairākās nozīmīgās ražotājvalstīs, savukārt cukura cenas pieauga bažu dēļ par "ilgstoša karsta un sausa laika ietekmi uz ražu Eiropas Savienībā" un iespējamo kaitējumu, ko varētu radīt strauji attīstošā El Ninjo laikapstākļu parādība.
Indekss, kas atspoguļo ikmēneša izmaiņas starptautiski tirgoto pārtikas preču grozā, jūlijā pieauga līdz 131,1 punktam, salīdzinot ar 130,3 punktiem jūnijā.
Tas parādīja, ka graudaugu cenas jūlijā mēneša laikā pieauga par 3,4%, tostarp pasaules kviešu cenas palielinājās par 5,8%. Turpinoties traucējumiem Melnās jūras eksporta plūsmās un eksporta infrastruktūras bojājumiem pēc Krievijas un Ukrainas uzbrukumu pastiprināšanās, cenas pieauga.
Pasaules kukurūzas cenas palielinājās par 3,6%, ko FAO skaidroja ar "bažām par karstu un sausu laiku dažviet ASV Kukurūzas joslā".
Tiek lēsts, ka nāvējošais karstuma vilnis, kas jūnijā pārņēma Eiropu un ko pastiprināja oglekļa emisiju ietekme, graudu audzētājiem lika iznīcināt 9 miljonus tonnu tādu kultūru kā kvieši, mieži, kukurūza un auzas.
Cukura cenas jūlijā pieauga par 5,6%. FAO to skaidroja ar bažām par laikapstākļiem, kā arī jaunajiem noteikumiem Brazīlijā, kas palielina pieļaujamo etanola daudzumu benzīnā un tādējādi veicina pieprasījuma pieaugumu no fermentācijas uzņēmumu puses.
Augu eļļu cenas pieauga par 2%, ko ziņojumā skaidroja ar stabilo pieprasījumu Indonēzijas biodīzeļdegvielas nozarē un augstākām jēlnaftas cenām.
Arī karš Irānā pēdējos mēnešos ir veicinājis pārtikas cenu kāpumu, jo aptuveni trešā daļa mēslojuma ražošanas apjomu tiek transportēta caur Hormuza šaurumu.
Gaļas cenas jūlijā samazinājās par 2,8% — tas bija pirmais mēneša kritums šajā gadā. Samazinājās gan putnu gaļas, gan cūkgaļas, gan liellopu gaļas cenas. Tomēr FAO norādīja, ka augstā vasaras temperatūra palēnināja cūku augšanas tempus, tādējādi daļēji atbalstot cenas.
Piena produktu cenas samazinājās par 0,7%, ko galvenokārt veicināja sviesta cenu kritums par 2,4% un lētāki piena pulveri. Savukārt siera cenas pieauga par 1,7% — tas bija pirmais mēneša kāpums gada laikā.
Paaugstinātas pārtikas izejvielu cenas turpmākajos mēnešos parasti pārvēršas arī augstākās cenās veikalu plauktos, jo piegādātāji savas izmaksas pārnes uz patērētājiem.
Īpaši nopietna situācija ir cilvēkiem, kuri jau saskaras ar akūtu pārtikas trūkumu. ANO Pasaules Pārtikas programma (WFP) šonedēļ brīdināja, ka līdz nākamā gada beigām El Ninjo laikapstākļu parādība varētu vēl 50 miljonus cilvēku novest līdz akūtam bada riskam.
Saskaņā ar WFP prognozēm visvairāk cietīs Centrālā un Dienvidamerika, Karību reģions un Āfrikas dienvidu daļa. Eksperti uzskata, ka šā gada El Ninjo varētu kļūt par spēcīgāko vismaz pēdējo 70 gadu laikā.
Lauksaimnieki visā Eiropā prognozē, ka ekstrēms karstums, sausums un meža ugunsgrēki ietekmēs pārtikas ražošanu un veicinās cenu kāpumu.
Francijas dārzeņu audzētāju asociācija "Légumes de France" pirms dažām dienām brīdināja, ka zaudēti tūkstošiem tonnu produkcijas desmitiem miljonu eiro vērtībā. To vidū ir salātu lapas, burkāni, puravi, ķiploki un sīpoli.