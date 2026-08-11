Atklātībā nākušas slepenas operācijas detaļas: Tramps no Turcijas aizbēdzis, slēpjoties pārtikas piegādes auto
Pēc pagājušajā mēnesī Turcijā aizvadītā NATO samita ASV prezidents Donalds Tramps valsti pameta, nevis ievērojot ierasto protokolu, bet gan stingras slepenības apstākļos. Baidoties no iespējama atentāta, prezidents lidostā tika paslēpts pārtikas piegādes automašīnā un nemanāmi nogādāts citā militārajā lidmašīnā, noskaidrojis laikraksts "The Washington Post".
Tramps Turcijā ieradās ar Kataras nodrošinātu „Boeing 747-8”. Tomēr neilgi pēc samita prezidents sociālajos tīklos negaidīti paziņoja, ka (it kā) drošības apsvērumu dēļ mājup dosies ar savu ierasto "Air Force One", nevis Kataras lidaparātu.
Ankarā Tramps žurnālistu un televīzijas kameru priekšā patiešām iekāpa "Air Force One". Taču tas izrādījās tikai māņu manevrs.
Jau pēc dažām minūtēm viņu slepus pārvietoja uz mazāku ASV Gaisa spēku lidmašīnu C-32A. Lai nepiesaistītu lieku uzmanību, operācijai izmantoja lidostas ēdināšanas dienesta furgonu, ko parasti izmanto pārtikas nogādāšanai lidmašīnās.
Operācija notika "Air Force One" otrā pusē – ārpus kameru un klātesošo redzesloka. Ēdināšanas furgona kaste ar hidraulisko pacēlāju tika pacelta līdz pat lidmašīnas durvīm, ļaujot Trampam un viņa palīgiem nemanot tajā iekāpt. Kad kaste tika nolaista lejā, furgons devās ceļā uz otru lidmašīnu.
Slepenā operācija tikusi īstenota tik nevainojami, ka par to nezināja ne žurnālisti, ne pat daļa Baltā nama darbinieku, kuri bija pārliecināti, ka atrodas vienā lidmašīnā ar Trampu.
Kā norāda izdevums, šāds lēmums tika pieņemts, baidoties par iespējamu Irānas uzbrukumu ASV prezidentam vai viņa lidaparātam. Tas, ka Turcija robežojas ar Irānu, tikai pastiprināja drošības dienestu bažas un lika rīkoties neierasti.
Šī nav pirmā reize, kad ASV prezidenta aizsardzībai tiek izmantota maldinoša lidojuma shēma. Kāds ASV ierēdnis, kurš atteicās izpaust sīkāku informāciju, laikrakstam sacīja, ka pēdējo 30 gadu laikā "Air Force One" ne reizi vien ir izmantots kā "ēsma" nopietna apdraudējuma gadījumos vai tad, kad prezidents dodas uz bīstamu reģionu. Piemēram, līdzīga operācija notika 2000. gadā, kad toreizējais prezidents Bils Klintons slepus ieradās Pakistānā ar nemarķētu lidmašīnu, kamēr viņa oficiālais lidaparāts kalpoja uzmanības novēršanai.
„Air Force One” ir īpaši labi aizsargāta lidmašīna, taču tā ir arī ļoti pamanāma. Tāpēc prezidenta pārvadāšana ar citu lidaparātu noteiktos apstākļos var būt drošāka, atzīmē mediji.