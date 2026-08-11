Galvenā kauja par Donbasu: eksperts skaidro, kā Krievija mēģina pārraut "cietokšņu joslu"
Ukrainas austrumos turpinās lēna cīņa par Donbasa "cietokšņu joslu". Tās galīgais mērķis varētu būt "cietoksnis" Kramatorska, kas atrodas aptuveni 14 kilometrus no frontes līnijas. Par to raksta atklāto avotu izlūkošanas (OSINT) eksperts Klemāns Molēns.
"Cietokšņu josla" ir aptuveni 90 kilometrus gara pilsētu aglomerācija Donbasā, kas 2014.–2015. gadā palika Ukrainas kontrolē un vēlāk kļuva par nozīmīgu Ukrainas armijas militāro bāzi reģionā.
Parasti šajā joslā iekļauj četras pilsētas, taču Molēns nolēmis pievienot vēl divas. Dienvidos kalnrūpniecības un rūpniecības pilsēta Torecka pildīja dienvidu bastiona funkciju. Tā atradās tieši uz Donbasa frontes līnijas un laika posmā no 2014. līdz 2022. gadam tika ievērojami nostiprināta.
Pilsētu aglomerācija stiepjas Kostjantiņivkas virzienā, tālāk seko Družkivka, Kramatorska — faktiski Ukrainas Donbasa galvaspilsēta kopš 2014. gada — un Slovjanska. Ziemeļu Donas otrā krastā atrodas Limana, kuru Krievija bija ieņēmusi, bet Ukraina 2022. gadā atbrīvoja. Tas veido ziemeļu bastionu.
Šīs sešas pilsētas, kas izstiepušās 90 kilometru garumā, aizsargāja pirmā aizsardzības līnija, kura krita laika posmā no 2023. līdz 2025. gadam: Bahmuta (2023), Soledara (2023), Severska (2025).
2024. gadā Krievijas armija koncentrēja spēkus Donbasa dienvidos. Tā ieņēma Ukrainas pozīcijas Doneckas nomalē un sāka virzīties uz rietumiem caur lauku teritorijām, cenšoties izsist no ierindas Pokrovskas loģistikas mezglu. Pokrovska krita laika posmā no 2025. gada beigām līdz 2026. gada sākumam.
Vienlaikus turpinājās 2024. gadā sākusies kauja par Torecku. Tā pārgāja 2025. gadā un galu galā ļāva Krievijas spēkiem līdz gada beigām pietuvoties Kostjantiņivkai.
Pašlaik Krievijas armija uzbrūk vairākos virzienos vienlaikus. Pēc aizsardzības līnijas pārraušanas dienvidos Krievijas spēki ieņēmuši daļu Kostjantiņivkas. Kaujas pilsētas ziemeļos turpinās, un tiek prognozēts, ka tās varētu ilgt līdz rudens sākumam.
Vienlaikus Krievijas spēki virzās uz Družkivku — pēdējo lielo nocietināto punktu pirms Kramatorskas — no diviem virzieniem: no Kostjantiņivkas un Pokrovskas puses.
In eastern Ukraine 🇺🇦 the battle for the fortress belt is slowly ongoing with the final target, -the castle- Kramatorsk 14km from the frontline— Clément Molin (@clement_molin) August 10, 2026
The fortress belt is a 90km long urban area in the Donbass, eastern Ukraine, which stayed under Ukrainian control in 2014-15 and became… pic.twitter.com/WYPIIlhIEp
Tajā pašā laikā Krievijas armija virzās Slovjanskas virzienā, lai gan iespēja ieiet pilsētā no austrumiem šķiet ierobežota reljefa īpatnību dēļ. Rudenī tiek prognozēta pilsētas kauja par Mikolajivku, kas atrodas uz austrumiem no Slovjanskas.
Tuvākajos mēnešos Krievijas spēki varētu izvietot artilērijas un dronu pozīcijas, no kurām veikt triecienus pret Kramatorsku un Slovjansku.
Ziemeļos ofensīva pret Limanu, no kuras tika gaidīts izrāviens no taktiskā strupceļa ap Slovjansku, ir apstājusies. Galvenais iemesls ir Ukrainas Bruņoto spēku 3. armijas korpusa pretuzbrukums, kas rada aplenkuma draudus tūkstošiem Krievijas karavīru uz ziemeļiem no pilsētas.
Pat ja Limana kristu, Severskas Donas forsēšana būtu nopietns šķērslis tālākai virzībai Slovjanskas virzienā.
Visbeidzot, Krievijas spēki turpina ofensīvu Dobropiļļas apkārtnē Doneckas apgabala rietumu daļā. Krievijas armija mēģina sasniegt pilsētu no Pokrovskas puses. Dobropiļļa sedz Donbasa "cietokšņu joslas" dienvidu flangu.
Aiz tās atrodas vairākas aizsardzības līnijas un vairākas nelielas pilsētas, kas ved Barvinkoves virzienā — uz svarīgu loģistikas mezglu, no kura pašlaik atkarīga visa Donbasa reģiona apgāde.
Pašlaik palikuši trīs loģistikas maršruti:
- caur Aleksandrivku Pavlohradas virzienā;
- caur Barvinkovi Lozovas virzienā;
- caur Izjumu Harkivas virzienā.
Šie ceļi pagaidām neatrodas pastāvīgā uguns iedarbībā, tomēr FPV droni jau darbojas Slovjanskā un Kramatorskā, bet aviācijas triecieni reģionam turpinās.
Molēns nedomā, ka pastāv kāds precīzs turpmāko notikumu grafiks, tomēr var izdarīt zināmus pieņēmumus par nākamajiem kaujas posmiem.
Pilnīga Kostjantiņivkas krišana varētu notikt līdz rudenim, pēc tam pavērtos ceļš kaujai par Aleksandrivku–Družkivku. Kauja par Družkivku varētu sākties līdz gada beigām, lai gan tas joprojām ir neskaidrs, ņemot vērā laiku, kas nepieciešams nostiprināšanai pie pilsētas pieejām.
Eksperts uzskata, ka arī kauja par Dobropiļļu varētu sākties tuvākajā laikā.
Ņemot vērā kauju intensitāti un Ukrainas armijas pretestību, karš par Donbasu var turpināties līdz 2027. gadam un pat ilgāk.
Šī kauja joprojām ir centrālā kara daļa, tomēr jāseko līdzi arī citiem virzieniem, īpaši dienvidu frontei un pierobežas rajoniem.