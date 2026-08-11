Neparasts veids, kā Igaunijā pievilina roņus - izrādās, tie ir kaislīgi klasiskās mūzikas cienītāji
Igaunijas roņu vērošanas ekskursiju rīkotāji atklājuši neparastu un skaistu veidu, kā pievilināt šos piesardzīgos jūras iemītniekus. Izrādās, ka pelēkie roņi ir kaislīgi klasiskās mūzikas cienītāji. Kad sāk skanēt klasiskie skaņdarbi, ziņkārīgie jūras iemītnieki labprāt iznirst virspusē, lai noklausītos koncertu tuvplānā.
Tūrisma uzņēmums "Prangli Travel", iedvesmojoties no sena piekrastes nostāsta, praksē pārliecinājies, ka klasiskā mūzika patiešām piesaista Baltijas jūras lielākos zīdītājus, vēsta "ERR News". "Klasiskās mūzikas ritms un harmonija ir mierīga un plūstoša. Roņi pēc dabas ir ļoti ziņkārīgi, un, tā kā šādas skaņas jūras vidē nav dabiskas, tās viņus piesaista," medijiem skaidro uzņēmuma gide Epa Lībe.
Somu līcī esošās Malusi salas ir viena no iecienītākajām pelēko roņu pulcēšanās vietām. Stāsti par šo zīdītāju neparasto muzikālo gaumi klīst jau vairāk nekā gadsimtu.
Kāda Aksi salas iedzīvotāju ģimene savās atmiņās saglabājusi leģendu par brāļiem Aleksanderu un Gustavu Aksbergiem. 1894. gadā viņi ar kravas kuģi mērojuši ceļu uz Somiju. Īsinot laiku, brāļi spēlējuši vijoli un harmoniju, un drīz vien pamanījuši, ka laivai sāk sekot roņu bars, kas šķietami reaģējis uz skanošajām melodijām. Mūsdienās šis vēsturiskais stāsts pārtapis par pieprasītu tūrisma tradīciju, kur mūzika kļuvusi par neatņemamu roņu vērošanas braucienu sastāvdaļu.
Lai cik dīvaini tas neizklausītos, roņu mīlestībai pret mūziku ir tīri zinātnisks izskaidrojums. Pētnieki jau iepriekš atklājuši, ka noteiktu roņu sugu izdotās skaņas veido secīgus un ritmiskus rakstus, kas atgādina bērnu skaitāmpantus.
Lai gan precīzs šo skaņu mērķis joprojām nav zināms, zinātnieki uzskata, ka tās ir cieši saistītas ar pārošanās rituāliem un, iespējams, palīdz dzīvniekiem vienam otru atpazīt.
Skaņai dzīvnieku pasaulē ir milzīga nozīme, un to apliecina arī citi pētījumi. Piemēram, kādā 2022. gada pētījumā Itālijā atklāts, ka klasiskā mūzika ļoti labvēlīgi ietekmē delfīnu uzvedību. Tā mudināja dzīvniekus būt draudzīgākiem un ievērojami uzlaboja viņu savstarpējo komunikāciju.