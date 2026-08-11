Sešas nedēļas pēc zemestrīcēm Venecuēlā bojāgājušo skaits sasniedzis 6301.
Pasaulē
Šodien 09:18
Venecuēlas zemestrīču upuru skaits pieaudzis līdz 6301
Divās zemestrīcēs, kas jūnijā notika Venecuēlā, bojāgājušo skaits sasniedzis 6301, pirmdien paziņoja Venecuēlas Nacionālās asamblejas priekšsēdētājs Horhe Rodrigess.
Iepriekš 3. augustā oficiāli paziņotais upuru skaits bija 6125.
Vissmagāk cietusi Lagvairas province, kur aptuveni 1400 cilvēki joprojām skaitās bez vēsts pazuduši.
Aptuveni 24 000 cilvēku, kas zemestrīču dēļ palikuši bez pajumtes, joprojām dzīvo pārpildītās nometnēs, no kurām daudzās trūkst ūdensapgādes un pienācīgas sanitārijas.
Jau ziņots, ka 24. jūnijā Venecuēlas Lagvairas štatā netālu no piekrastes pilsētas Moronas notika 7,2 un 7,5 magnitūdu zemestrīces, nodarot lielus postījumus. Tām sekoja simtiem pēcgrūdienu.