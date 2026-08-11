Sausums Vācijā atsedz vairāk nekā 300 gadus senos “bada akmeņus”
Ilgstošā sausuma un zemā ūdens līmeņa dēļ Vācijas upēs atkal kļuvuši redzami tā dēvētie “bada akmeņi” – vēsturiski akmeņi ar iegravētiem gadskaitļiem, kas liecina par īpaši smagiem sausuma periodiem pagātnē.
Viens no šādiem akmeņiem atrodas Elbas upes krastā netālu no Pirnas. Tajā iegravēti vairāk nekā 20 gadskaitļi, no kuriem senākais ir 1707. gads. Jaunākais ieraksts tapis 2018. gadā, kad arī tika reģistrēts īpaši zems ūdens līmenis.
Kā vēsta “Der Spiegel”, Saksijas Plūdu centra dati liecina, ka Elbas ūdens līmenis pie Pirnas jau ilgāku laiku nav pārsniedzis vienu metru. Savukārt Drēzdenē tas noslīdējis līdz aptuveni 54 centimetriem.
“Bada akmeņi” vēsturiski kalpojuši kā sava veida brīdinājums nākamajām paaudzēm. To parādīšanās virs ūdens liecināja par ilgstošu sausumu, kas varēja radīt nopietnas problēmas gan kuģošanai, gan lauksaimniecībai un pārtikas nodrošinājumam.
Šādi akmeņi Centrāleiropas upēs ir saglabājušies no laikiem, kad īpaši zems ūdens līmenis bieži nozīmēja ne tikai apgrūtinātu pārvietošanos pa upēm, bet arī ražas zudumus un badu.
Sausums arī citviet Eiropā atsedzis objektus, kas parasti atrodas zem ūdens. Rekordzemā ūdens līmeņa dēļ Donavā iepriekš kļuvuši redzami vairāku Otrā pasaules kara laikā nogrimušu vācu kuģu vraki.
Savukārt ilgstošais sausums Eiropā izraisījis būtisku ūdens līmeņa samazināšanos arī citās upēs un ūdenskrātuvēs.