Medijs: Krievija varētu gatavot “viltus karoga” uzbrukumu Baltijā vai Polijā
Polija un Baltijas valstis pastiprina infrastruktūras aizsardzību, bažījoties, ka Krievija varētu īstenot provokācijas, vēsta aģentūra "Reuters".
Aģentūra ziņo, ka, Baltijas valstu izlūkdienestu vērtējumā, Krievijas armija, iespējams, jau plāno tā dēvēto viltus karoga uzbrukumu, proti, provokāciju, kurā vainotu citu pusi. Bažījoties par šādu scenāriju, Krievijai kaimiņos esošās NATO valstis pastiprina infrastruktūras aizsardzību, ziņo "Reuters", norādot, ka runa ir par dambju, elektrostaciju un gāzes vadu aizsargāšanu.
"Mēs neesam naivi - sekojam līdzi informācijai, protam lasīt starp rindām un paši veicam izmeklēšanu," "Reuters" sacīja Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns. Viņš uzsvēra, ka Lietuva pastiprina kritiskās infrastruktūras aizsardzību un pastāvīgi seko līdzi izlūkdienestu informācijai, plānojot turpmākos pasākumus.
Arī Latvija ir pastiprinājusi kritiskās infrastruktūras apsardzi. "Iespējamo hibrīddraudu risks šobrīd ir lielāks nekā iepriekš," atzinis premjerministrs Andris Kulbergs.
"Reuters" citēja kādas Baltijas valsts izlūkdienesta pārstāvja teikto, ka Krievijas armija un specdienesti plāno iespējamu "viltus karoga" uzbrukumu Baltijas valstu un Polijas infrastruktūrai vai pat pašai Krievijai, izmantojot Ukrainā ražotus dronus.
ASV mediji pagājušajā nedēļā ziņoja, ka arī ASV izlūkdienesta vērtējumā Krievijas diktators Vladimirs Putins varētu mēģināt pārbaudīt NATO apņēmību, veicot ierobežotu uzbrukumu kādai NATO valstij vēl pirms kara beigām Ukrainā. Iepriekš ASV izlūkdienesti uzskatīja, ka Putins, visticamāk, neprovocēs nevienu NATO dalībvalsti, līdz nebūs beidzies Krievijas sāktais karš pret Ukrainu.