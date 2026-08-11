Tramps aicina samazināt bērniem paredzēto vakcīnu skaitu
ASV prezidents Donalds Tramps pirmdien parakstīja rīkojumu, kurā aicināts samazināt bērniem paredzēto vakcīnu skaitu.
"Pirms vairākiem gadu desmitiem bērni saņēma tikai nelielu daļu no vakcīnām, kas tiek prasītas šodien. Tolaik cilvēki bija daudz veselīgāki, un, protams, nebija novērojams tas augstais autisma rādītājs, kas novērojams tagad," paziņoja Tramps.
Prezidenta rīkojumā arī aicināts kombinēto vakcīnu pret masalām, cūciņām un masaliņām aizstāt ar trim atsevišķām vakcīnām.
Tramps jau sen apšaubījis šīs kombinētās vakcīnas drošību, lai gan pētījumi ASV un citās valstīs nav atklājuši nekādu saistību starp kombinēto vakcīnu un autismu.
Rīkojumā ieteikts samazināt bērniem paredzēto vakcīnu skaitu no pašreizējām 18, ko ieteikusi Amerikas Pediatru akadēmija, līdz 11 vakcīnām.
Eksperti norāda, ka, atstājot laika intervālu starp potēm, palielinās risks, ka bērni šajā laikā saslims, vai arī, ja potes ir vairākas, palielinās iespēja, ka vecāki neatvedīs bērnus uz visām potēm.
Amerikas Pediatru akadēmijas prezidents Endrū Rasins teica, ka Trampa paziņojums rada nedrošību, bailes un apmulsumu tur, kur "tam vispār nevajadzētu būt". Viņš apstrīdēja Trampa ieteikumus un uzsvēra, ka jāsaglabā iepriekšējās rekomendācijas.
"Zinātniskie dati par vakcīnām un to efektivitāti nav mainījušies," viņš teica. "Vīrusu un citu patogēnu izplatība mūsu vidē nav mainījusies. Šīs valsts bērni pēdējo 48 stundu laikā nav mainījušies."
Lai gan Trampa rīkojumā aicināts pārskatīt ieteikumus par vakcināciju, tiesības noteikt vakcinācijas prasības skolēniem ir ASV štatiem, nevis federālajai valdībai.