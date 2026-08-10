Teju miljards pasaules iedzīvotāju piedzīvojuši līdz šim karstāko jūliju
Aptuveni 900 miljoni cilvēku dažādās pasaules vietās šogad piedzīvojuši karstāko jūliju kopš novērojumu sākuma. Temperatūras rekordi krituši 33 valstīs, liecina Eiropas Savienības klimata dienesta "Copernicus" dati.
Īpaši karsta vasara bijusi Rietumeiropā, kur šī gada jūnijs un jūlijs kopā bijuši karstākie mēneši novērojumu vēsturē. Aptuveni 120 miljoni eiropiešu dzīvo reģionos, kuros jūlija vidējā temperatūra sasniegusi līdz šim nepieredzētu līmeni. Rekordi krituši īpaši Francijā, Spānijā un Lielbritānijas dienvidos.
Francijā jūlija vidējā temperatūra bijusi par 3,8 grādiem augstāka nekā 1991.–2020. gadā vidēji. Papildus karstumam jācīnās ar spēcīgo sausumu - tas Francijā un Spānijā radījis īpaši labvēlīgus apstākļus postošiem savvaļas ugunsgrēkiem.
Sausuma sekas jūtamas arī citviet Eiropā. Piemēram, Austrijā, Ungārijā, Lielbritānijā un Īrijā, savukārt Sēnā, Reinā un Donavā ūdens līmenis nokritis neparasti zemu. Tas vairākās valstīs jau ietekmējis kuģošanu, lauksaimniecību un enerģijas ražošanu.
Karstuma rekordi krituši arī ārpus Eiropas. Aptuveni 400 miljoni no 900 miljoniem rekordkarstā jūlija skarto cilvēku dzīvo Āfrikā, galvenokārt Sāhelas reģionā. Jauni mēneša temperatūras rekordi reģistrēti desmit reģiona valstīs, tostarp Mauritānijā, Nigērā, Burkinafaso un Sudānā.