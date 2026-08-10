Franciju moka pamatīgs sausums - ūdens ierobežojumi ieviesti jau gandrīz 70% valsts
Francijā pēc vairākiem spēcīgiem karstuma viļņiem sausums kļūst par arvien nopietnāku problēmu. Ūdens izmantošanas ierobežojumi ieviesti jau gandrīz 70% valsts teritorijas, bet vairāk nekā 30 000 cilvēku saskārušies ar krāna ūdens padeves pārtraukumiem.
Līdz 9. augustam gandrīz visā Francijas kontinentālajā daļā, tostarp Parīzē, bija spēkā vismaz zemākā līmeņa brīdinājums par ūdens trūkumu. Savukārt 67 no 101 valsts departamentiem izsludināts augstākais brīdinājuma līmenis.
Vissmagāk skartajās teritorijās pieejamais ūdens tiek taupīts svarīgākajām vajadzībām, tostarp dzeršanai, veselības aprūpei un civilajai aizsardzībai. Citviet ierobežota dārzu un zālienu laistīšana, peldbaseinu piepildīšana, automašīnu mazgāšana un lauksaimniecības zemju apūdeņošana.
Situāciju vēl vairāk sarežģī sarūkošie pazemes ūdens krājumi. Aptuveni 75% pazemes ūdenskrātuvju, no kurām tiek iegūta liela daļa Francijas dzeramā ūdens, līmenis noslīdējis zem sezonai ierastā. To veicinājis gan nokrišņu trūkums, gan vasarā pieaugušais ūdens patēriņš lauksaimniecībā un tūrisma nozarē.
Jūlijs Francijā bijis karstākais mēnesis meteoroloģisko novērojumu vēsturē un vienlaikus trešais sausākais. Visā valstī nokrišņu bijis gandrīz par 70% mazāk nekā ierasts.
Sausuma sekas tieši izjūt arī iedzīvotāji. Vairāk nekā 30 000 cilvēku saskārušies ar krāna ūdens padeves pārtraukumiem. Atsevišķās vietās dzeramo ūdeni nākas piegādāt ar autocisternām vai nodrošināt pudelēs.
Atelpa pagaidām nav gaidāma, jo Francijai tuvojas vēl viens karstuma vilnis. Tuvākajās dienās valsts dienvidaustrumos temperatūra var sasniegt +35 grādus, karstums izplatīsies arī citviet valstī. Trešdien Francijas valdība plāno sasaukt krīzes sanāksmi, lai lemtu par sausuma problēmu.