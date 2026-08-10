Krievijas slepenā operācija Zviedrijā izgāzusies - drošībnieki atklāj tās mērķi
Zviedrijas Drošības dienestam (SÄPO) izdevies apturēt Krievijas īstenotu izlūkošanas operāciju, kuras mērķis bijis kaitēt Zviedrijas reputācijai un radīt negatīvu priekšstatu par valsti, pirmdien paziņoja dienests.
Zināms, ka operācijā bija iesaistīts aģents, kas strādāja kādā diplomātiskajā pārstāvniecībā Zviedrijā.
Drošības dienests "ir ieguvis informāciju par Krievijas izlūkošanas operāciju, kuras mērķis bija ietekmēt Zviedrijas lēmumu pieņemšanu un diskreditēt Zviedriju, NATO un Eiropas Savienību (ES)", teikts paziņojumā, norādot, ka pret šo operāciju ir "veikti pasākumi".
"Izlūkošanas operāciju jau kādu laiku plānoja un vadīja Krievijas ārējās izlūkošanas dienests SVR," norādīja SÄPO. Dienests neprecizēja, kurā diplomātiskajā pārstāvniecībā strādāja aģents, kas bija iesaistīts šajā operācijā.
"Viens no operācijas mērķiem bija vākt informāciju par Zviedrijas lēmumu pieņemšanas procesu, lai ļautu Krievijas izlūkošanas dienestiem veikt ietekmes operācijas saistībā ar strīdīgiem jautājumiem, ar mērķi apdraudēt Zviedrijas lēmumu pieņemšanas procesu un diskreditēt Zviedriju, NATO un ES," norādīja SÄPO.
Uzzinot par operāciju, "SÄPO veica pasākumus, lai aizsargātu Zviedrijas vitāli svarīgos aktīvus un neitralizētu turpmāko ietekmi", norādīja dienesta vadītāja vietnieks operatīvās darbības jautājumos Kristofers Vēdelīns.