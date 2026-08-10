Kolumbijā pēc spēcīgās zemestrīces strauji pieaug bojāgājušo skaits
Spēcīgajā 7,4 magnitūdu zemestrīcē, kas pirmdien satricināja Kolumbijas rietumus, gājuši bojā vismaz 111 cilvēku. Dabas stihija nodarījusi plašus postījumus, sagraujot daudzas ēkas un sabojājot infrastruktūru, paziņojušas vietējās amatpersonas.
Zemestrīcē ievainoti vismaz 87 cilvēki, bet plaši postījumi nodarīti Kali, Manisalesā, Kibdo un citās Kolumbijas pilsētās. Vairākās vietās traucēta elektroapgāde un sakari, kā arī slēgtas vairākas lidostas.
Ņemot vērā zemestrīces nodarītos postījumus, Kolumbijas prezidents Abelardo de la Esprjelja valstī izsludinājis ārkārtējo stāvokli. Glābšanas dienesti turpina darbu skartajās teritorijās un apzina katastrofas sekas.
Zemestrīces epicentrs atradās Sanhosē del Palmaras apkārtnē Čoko departamentā, aptuveni 400 kilometru uz rietumiem no galvaspilsētas Bogotas. ASV Ģeoloģijas dienests norādījis, ka zemestrīces hipocentrs atradās aptuveni 107 kilometru dziļumā.
Spēcīgie pazemes grūdieni bija jūtami arī ārpus Kolumbijas. Kaimiņvalstī Ekvadorā sašūpojās ēkas. Zemestrīce bija jūtama arī Panamā un Venecuēlā.