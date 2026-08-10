"Tas viss lidos mūsu virzienā!" Ukraina brīdina par Krievijas bīstamo plānu
Krievija cenšas ievērojami palielināt spējas uzbrukt Ukrainai ar ballistiskajām raķetēm un nākotnē vienā triecienā varētu mēģināt raidīt pat 200 raķetes, brīdinājis Ukrainas Bezpilota sistēmu spēku komandieris Roberts "Madjars" Brovdi.
Pašlaik Krievijas spēki vienlaikus spējot raidīt līdz 77 ballistiskajām raķetēm, taču Maskava strādājot pie tā, lai šo skaitu palielinātu līdz 200, Brovdi pirmdien sacīja ziņu aģentūrai "Associated Press". "Pat ja viņiem izdosies sasniegt tikai pusi no šī mērķa, tas viss lidos mūsu virzienā," brīdināja Ukrainas komandieris.
Šāds scenārijs Ukrainai radītu īpaši lielas problēmas, jo valstij trūkst pārtvērējraķešu ASV ražotajām pretgaisa aizsardzības sistēmām "Patriot". Tās ir Ukrainas rīcībā esošais galvenais līdzeklis Krievijas ballistisko raķešu pārtveršanai.
Jau pašlaik masveida Krievijas uzbrukumu laikā daļu raķešu Ukrainai neizdodas pārtvert. Brovdi uzskata, ka viens no veidiem, kā mazināt draudus, ir uzbrukt objektiem, kas iesaistīti ballistisko raķešu ražošanā. Ar to viņš pamato arī Ukrainas tālas darbības rādiusa triecienus mērķiem dziļi Krievijas teritorijā.
Vienlaikus Ukraina turpina operācijas Krievijas okupētajā Krimā, cenšoties traucēt Krievijas militāro spēku apgādi un pārvietošanos. Brovdi apgalvo, ka viņa vadītās vienības pussalā varētu uzbrukt pat septiņas reizes vairāk mērķiem, ja Rietumu partneru jau apsolītais finansējums nonāktu Ukrainā ātrāk.
Pēc komandiera teiktā, pašlaik viņa spēku rīcībā ir tikai aptuveni 14% no aprīkojuma, kas būtu nepieciešams darbam ar pilnu jaudu. Problēma neesot Ukrainas ražotāju spējās saražot nepieciešamo tehniku, bet gan kavējumos ar finansējuma saņemšanu.
Kopš jaunās operācijas sākuma jūnija beigās Ukrainas spēki Krimā uzbrukuši dzelzceļa tiltiem, naftas bāzēm un enerģētikas infrastruktūrai. Brovdi apgalvo, ka iznīcināti arī vairāk nekā 300 Krievijas pretgaisa aizsardzības, radaru un elektroniskās karadarbības objekti un iekārtas.
Tikmēr Krievija cenšoties pastiprināt aizsardzību Krimā. Pēc Brovdi teiktā, tiek izvietotas elektroniskās karadarbības sistēmas, kas varētu traucēt "Starlink" sakarus, kā arī veidota Krievijas pašas satelītsakaru sistēma.