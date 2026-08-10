Gandrīz mirušu bruņurupuci atrada Velsas pludmalē - tagad viņu gaida 8000 kilometru ceļš mājup
Gandrīz divus gadus pēc tam, kad Velsas pludmalē tika atrasts tuvu nāvei esošs rets jūras bruņurupucis, viņš beidzot dodas mājup. Rosi, kurš pieder pie apdraudētās Kempa jūras bruņurupuču sugas, priekšā ir aptuveni 8000 kilometru garš ceļš pāri Atlantijas okeānam uz Meksikas līci.
Bruņurupuci 2023. gada decembrī Rhosneigras pludmalē Anglesijas salā pamanīja suns vārdā Mega. Tobrīd Rosi svēra mazāk nekā kilogramu un bija smagi cietis no apsaldējumiem. Bez speciālistu palīdzības tas, visticamāk, nebūtu izdzīvojis.
Rosi nogādāja Anglesijas jūras zoodārzā, kur speciālisti viņu gandrīz divus gadus ārstēja un gatavoja dzīvei savvaļā. Šajā laikā bruņurupucis ievērojami pieņēmies svarā - augusta sākumā svēra jau vairāk nekā 20 kilogramus un bija 77 centimetrus garš.
Pirmdien, 10. augustā, sākās Rosi neparastais ceļš mājup. Vispirms viņu ar īpaši pielāgotu helikopteru nogādās no Anglesijas uz Bekingemšīru, pēc tam pa sauszemi uz Hītrovas lidostu. No turienes bruņurupucis ar lidmašīnu dosies uz Hjūstonu Teksasā.
Ceļojuma laikā īpaša uzmanība jāpievērš tam, lai Rosi āda neizžūtu un viņš uzturētos piemērotā temperatūrā. Pēc nonākšanas ASV bruņurupuci plānots nogādāt Teksasas piekrastē, kur aptuveni pēc nedēļas viņu paredzēts palaist savvaļā Meksikas līcī.
Kempa jūras bruņurupuči ir viena no pasaulē retākajām jūras bruņurupuču sugām. To dabiskā dzīvesvieta galvenokārt ir Meksikas līcis, taču jaunos bruņurupučus okeāna straumes reizēm aiznes pāri Atlantijas okeānam līdz pat Eiropas krastiem.